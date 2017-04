La Audiencia Nacional investigará el arsenal de armas que ETA dice que entregará el sábado

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional quiere supervisar el arsenal de armas que la banda terrorista ETA dice que tiene previsto entregar el próximo sábado en Francia, tras admitir a trámite una denuncia que la Fiscalía presentó la semana pasada, según han informado fuentes fiscales.

ETA ha transmitido en los últimos días a los mediadores de su desarme que la entrega de armas prevista para el próximo sábado no será completa ya que ha perdido parte de su material y no dispone ni siquiera de un inventario realista de sus arsenales, según ha podido saber este periódico. La banda terrorista también ha hecho llegar a sus interlocutores en el País Vasco francés que incluso no es capaz de garantizar que su armamento más nuevo –por ejemplo las pistolas robadas en Vauvert en 2006– vaya a poder ser entregado en su totalidad.

Esta comunicación se ha trasladado ya a las distintas partes implicadas en las gestiones para que la banda se deshaga de sus zulos. Diferentes voces en los últimos días, incluidos varios representantes del Gobierno vasco, han expresado sus dudas sobre si el desarme va a ser completo o incompleto. El portavoz del Ejecutivo autónomo, Josu Erkoreka, aseguró el martes, por ejemplo, que «no ha habido un proceso de desarme en el mundo en el que se haya podido garantizar que se han entregado todas las armas». Una expresión que repitió en un par de ocasiones.

Las claves

Desfase.Se calcula que la banda sólo tiene bajo su supervisión real un tercio de sus almacenes

Mensaje a los verificadores. El Ejecutivo galo ya ha advertido que no tolerará ningún espectáculo con los zulos

El que la cúpula terrorista haya hecho llegar a los mediadores el mensaje de que no tiene el control sobre todos sus arsenales se interpreta como una evidencia de que, aunque su voluntad de desarmarse es total, el caos operativo en el que se encuentra sumergida ha supuesto que muchos de sus zulos los haya dado por perdidos. Tal y como adelantó este periódico, ETA ya calculó hace un año que no podría encontrar parte de sus depósitos puesto que eran antiguos y los responsables de ocultarlos habían olvidado su localización y las directrices que habíanofrecido para encontrarlos eran inútiles. El cálculo que manejan fuentes de la lucha antiterrorista es que la banda tiene el control de apenas un tercio de sus almacenes.

El caso de las armas robadas en Vauvert es paradigmático de la situación en la que se encuentra la banda. En el asalto a una armería próxima a Nimes cometido hace once años, los etarras se apoderaron de 410 pistolas y revólveres. De esa cifra, 237 armas han sido recuperadas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la banda quizás no se deshaga de poco más de medio centenar, según han señalado algunas fuentes.

Expertos antiterroristas consultados por este periódico consideran que los portavoces de la banda van a tener problemas a la hora de explicar el desfase entre las armas que se espera que entregue y las que realmente van a poder poner en manos de la Justicia francesa. Por una parte, a la organización le va a costar reconocer la debilidad extrema que supone el haber perdido los zulos en un momento político en el que intenta que su desarme no sea visto como una derrota. Pero en fuentes de las fuerzas de seguridad también se cree que los terroristas no serán capaces de detallar qué ha pasado con algunas de sus armas, que quizás fueron destruidas al ser conscientes de que les implicaban en atentados. Yesta parte es clave, ya que una de las expectativas sobre el desarme es que debería servir para esclarecer los 300 asesinatos de ETA sin resolver.

El manifiesto

Exigencia. Demandamos a ETA que realice un único acto de desarme unilateral, completo, definitivo y verificado»

Petición. Solicitamos a los verificadores que continúen desarrollando sus buenos oficios».

Llamamiento. «Animamos a nuestras instituciones a que continúen desarrollando gestiones de apoyo a un acto de desarme final con garantías de legalidad y seguridad, que hagan un seguimiento del mismo (...) Invitamos a los gobiernos español y francés a coadyuvar a la culminación del desarme de ETA».

Puesta en escena

En ese contexto, desde el Gobierno de París se ha hecho llegar a los mediadores franceses que la Justicia gala va a extremar sus exigencias sobre el procedimiento que se emplee a la hora de entregar las armas. En los contactos discretos que se están desarrollando en los últimos días, desde el Ejecutivo de Bernard Cazeneuve se ha transmitido que no se tolerará ninguna puesta en escena con el armamento ni que la entrega de las geolocalizaciones se convierta en un evento público.

De forma previa, las autoridades galas ya habían comunicado que no admitirían ninguna manipulación de las armas que supusiera la imposibilidad de realizar pruebas de balística para estudiar si han sido empleadas en atentados. La advertencia del Ejecutivo galo ha sido muy contundente ya que se ha recordado a los implicados que cualquier vulneración de esos puntos podría suponer la apertura de un procedimiento judicial contra las personas que participen en el proceso.

Un aviso que ha sido tenido en cuenta por todos los implicados por lo que se esforzarán en que la entrega de las coordenadas de los zulos no sea un espectáculo. Hasta el punto de que en las instituciones vascas y navarras se da por seguro que no habrá una fotografía de los verificadores entregando el listado de zulos a la Justicia gala.