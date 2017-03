Junts pel Sí y la CUP avanzan en solitario hacia la desconexión exprés

La Cámara catalana ha dado este jueves luz verde a la ponencia conjunta que deberá abordar la reforma del reglamento del Parlamento autonómico. El objetivo de los independentistas es aprobar la ley de la transitoriedad jurídica, la que debería dar cobertura legal al referéndum, por la vía de urgencia, en lectura única y sin que la oposición pueda presentar enmiendas.

Pero para ello, Junts pel Sí y la CUP necesitan que las leyes puedan aprobarse mediante el sistema de lectura única, si así lo pide algún grupo, por lo que ates tienen que modificar el reglamento del Parlamento autonómico. Esta reforma se ejecutará en una ponencia conjunta, en la que solo participarán dos de los seis grupos representados en la Cámara. La oposición no secesionista en bloque -Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es Pot y el PP- han anunciado que no participarán en la ponencia, que se ha constituido esta mañana, y que según han expresado no puede calificarse de conjunta, pues solo intervendrán Junts pel Sí y la CUP.

. Estas dos formaciones suman la mayoría absoluta por lo que probablemente superarán todos los trámites parlamentarios para poder aprobar de manera exprés la principal ley de la desconexión, evitando impugnaciones por parte del Gobierno central. Jordi Turull, portavoz de Junts pel Sí, ha negado que estén cambiando las reglas del juego en medio del partido y quienes sí lo están haciendo a su juicio son el Constitucional, la Fiscalía y el Gobierno central, presentando querellas contra el independentismo.

"Usaremos todos los mecanismos legales a nuestro alcance para tirar adelante el mandato democrático", ha afirmado Turull. La oposición -salvo Catalunya sí que es Pot- ha amenazado con acudir al Constitucional porque consideran que sus derechos como parlamentarios podrían ser vulnerados, mientras que Junts pel Sí ha instado a la mesa a que estudie si sanciona a los grupos que no participen en la ponencia, pues a su entender tienen la obligación de hacerlo. El PSC ha afirmado que "da miedo" hacia donde lleva el independentismo el país.