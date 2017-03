Cristina Cifuentes será la presidenta del PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, será la próxima presidenta del PP de Madrid, tras imponerse a Luis Asúa en las elecciones para la designación de candidato único al liderazgo del partido.

Cifuentes ha cosechado 6.944 votos de los 10.888 afiliados inscritos en los comicios, frente a los 1.095 obtenidos por Asúa, han informado fuentes del PP de Madrid. Al haber obtenido más del 50 % de los votos y más de quince puntos de diferencia respecto al otro candidato, Cifuentes será proclamada candidata única ante el 16 Congreso del PP de Madrid, que se celebrará entre el 17 y el 19 de marzo. La participación en la consulta realizada ha sido del 74,8 %, al haber votado 8.166 de los inscritos (Cifuentes ha conseguido un respaldo del 86,38 % de los votos).

Esta ha sido la primera vez que los afiliados del PP de Madrid han podido elegir a su presidente mediante el sistema de "un afiliado, un voto" y lo han hecho sin grandes afluencias a las sedes y con un sistema algo complejo que ha llevado a algunos a pedir información sobre cómo ejercer su nuevo "derecho". "Hasta 80 nombres se pueden marcar", ha explicado una de las organizadoras al ministro Cristóbal Montoro, que se ha acercado en dos ocasiones a la mesa de votación, la primera para depositar el voto del candidato a la Presidencia y la segunda para entregar el de los compromisarios.

El próximo sábado, los casi 11.000 inscritos deberán volver a votar a Cifuentes y al resto del equipo con el que dirigirá el PP de Madrid, pero ya será de forma presencial, en el hotel en el que se celebrará el congreso. La Comisión Organizadora del Congreso, en una nota de prensa, ha subrayado que estos datos son provisionales hasta que este lunes por la tarde se examinen todas las actas de escrutinio de los 137 puntos de votación y se resuelvan las reclamaciones que se hayan podido presentar.

Tras conocer el resultado de estas elecciones, Cifuentes ha asegurado que se abre "un tiempo nuevo" para que el PP de Madrid siga creciendo y "volver a ser un gran partido". "Se abre un tiempo nuevo donde contamos con todos #ParaSeguirCreciendo y volver a ser un gran partido", ha escrito en un tuit, quien ha apostado por "empezar a construir en positivo y volver a ganar en el Ayuntamiento de Madrid".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido en otro mensaje que el decimosexto congreso del PP madrileño, que se celebrará el próximo fin de semana, "va a ser muy importante", porque se van debatir las ponencias y ella elegirá a su equipo. "Gracias a todos los militantes porque hoy es vuestro día. Ahora, a seguir con muchas ganas e ilusión", ha añadido Cifuentes. "Ha sido una elección histórica", ha agregado la futura presidenta del PP de Madrid.

En declaraciones a Efe, Asúa ha recordado a Cifuentes que no ha conseguido, según él, el apoyo ni de del 7 % de los 94.000 afiliados de la formación. Para Asúa, su resultado ha sido "satisfactorio", ya que ha añadido que todo lo que fuese lograr más de un 10 % de los votos de los inscritos para él era positivo.

Ha insistido en que todo el proceso ha sido "tortuoso" y que la jornada ha sido "vergonzosa", ya que "varios presidentes de sede se han empleado a fondo y no han dejado votar en libertad". No obstante, ha asegurado que ya ha felicitado a Cifuentes y que espera que la presidenta de la Comunidad sea capaz de volver a colocar al PP de Madrid en el lugar que se merece, "porque hay mucho trabajo por delante". Asúa ha agregado que no es presidente del PP de Chamberí desde hace unas semanas y que, a partir de ahora, pasa a ser un militante de base "enamorado del PP".