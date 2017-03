La madre de Diana Quer rompe su silencio ante la «fatal casualidad»

Un 21 de agosto de 2016 desaparecía Diana Quer. De ello han pasado casi seis meses. Seis meses sin saber dónde está y sobre todo, si aún sigue con vida. Pese a que en los próximos días se cumplirá medio año desde su desaparición y continúan abiertos los grandes enigmas del caso, la familia se mantiene positiva y conserva la esperanza de encontrar con vida a la joven madrileña.

Así lo ha demostrado Diana López, la madre de Diana Quer, en ‘El Programa de Ana Rosa’, ya que ha hablado con la periodista y presentadora, mostrándole cómo vive estos días, más aún con motivo del Día de los Desaparecidos y la reciente publicación de la «fatal casualidad» que rodearía al caso de su hija.

La madre de la joven Diana Quer declaró que "uno no está preparado para que esto ocurra. No hay una fórmula mágica para sobrevivir a esto. Me aferro a mi fe, a mi hija pequeña y a la esperanza. La información que recibo es siempre en positivo. Me consta que se está trabajando muchas horas y con una dedicación absoluta de los cuerpos de seguridad".

Por su parte Quintana le ha mandado todo su apoyo y espera que Diana Quer sea encontrada pronto y con vida. Las últimas novedades del caso, apuntan a que una «fatal casualidad» pudo ser la responsable de la desaparición de la joven.