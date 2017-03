Mas mantiene la idea de ser candidato a la presidencia de la Generalitat

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha negado esta mañana la financiación irregular de Convergència, ha descartado que haya habido comisiones a cambio de adjudicaciones y ha retado a la Fiscalía a que investigue todas los concursos de obra pública, que a su juicio estaban “bien hechos”. “La vía penal no es una tertulia, hay que demostrar las acusaciones”, ha señalado. Un día después de que Jordi Montull admitiera en el juicio del Palau, como ya habían hecho un día antes Félix Millet y Gemma Montull, que CDC cobraba comisiones de Ferrovial a cambio de adjudicaciones, el dirigente nacionalista ha vuelto a poner la mano en el fuego por su extesorero, Daniel Osácar, para quien la Fiscalía reclama siete años y medio de prisión.

Para Mas, Osácar es una persona “honorable” y todo el caso que se está juzgando sobre el Palau es un “montaje” de la Fiscalía. "Entre lo que diga Daniel Osácar y lo que digan unas personas que se lucraron y que ahora se quieren salvar al precio que sea, yo me creo a Daniel Osácar”, ha afirmado en Rac-1. “Lo están intentando todo para no entrar a la prisión”, ha asegurado. En relación a su posible responsabilidad como máximo ejecutivo del partido, el expresidente de la Generalitat ha señalado que “no llevaba las finanzas” de la formación, aunque ha admitido que su responsabilidad era poner a las personas en cada puesto que lo hicieran bien en sus cargos.

Ha reconocido asimismo que la imagen de CDC está “bajo sospecha”. “No lo puedo negar”, ha admitido, pero “ya hicimos una gran sacrificio al autoliquidarnos. El PDeCAT está fuera de toda sopecha”, ha apuntado. Por ello, ha descartado dejar la presidencia del partido y la salida de la vida política como le pide la oposición. “No me planteo abandonar la poitca, porque no tengo por qué hacerlo”, ha afirmado. “Hay una obsesión por apartarme en pleno proceso”, ha añadido. Mas ha revelado que no tiene decidido si volverá a presentarse a la presidencia de la Generalitat, aunque no lo descarta. Si se habría autodescartado, ha dicho, si Puigdemont no hubiera renunciado.