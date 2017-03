Culpables 4 de los 5 acusados por el asesinato del boxeador Roberto Larralde

El jurado popular ha declarado hoy culpables a cuatro de los cinco acusados del asesinato del boxeador leonés Roberto Larralde, cometido en septiembre de 2014, entre ellos su esposa, para los que ha fiscalía pide penas que suman 85 años de prisión.

Para uno de los acusados del asesinato, Carlos Helí de la Red, el jurado ha emitido un veredicto de no culpabilidad, por lo que el presidente del tribunal, Manuel Ángel Peñín, ha dictado una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos a favor.

El jurado también ha considerado culpables a Adrián M. y Antonio G., que únicamente estaban acusados de vender el arma homicida sin tener conocimiento del plan urdido para matar a Larralde, por lo que la fiscalía se ha reafirmado en su petición de un año de prisión para cada uno de ellos.

El jurado entiende que José Ramón V. fue el autor material del disparo que acabó con la vida de Roberto Larralde por encargo el empresario Julio L. a cambio de una importante retribución económica.

Este empresario había iniciado meses antes del asesinato una relación sentimental con Miriam C., esposa de Roberto Larralde, que también ha sido declarada culpable.

El cuarto acusado que ha sido declarado culpable ha sido Froilán A., amigo de Julio L., a quien el fiscal consideró colaborador necesario y la persona que, por su condición de detective privado, asesoró al empresario para preparar una coartada.

El fiscal consideró en sus calificaciones finales que la víctima era un marido "molesto" y que Miriam C. y Julio L. urdieron el crimen para acabar con su vida y poder mantener libremente su relación sentimental.

El asesinato se cometió poco antes de las once de la noche del 13 septiembre de 2014 en un paraje de Santa Olaja de Rivera muy próximo a León, al que la víctima fue conducido mediante engaños, ya que José Ramón V. le indicó que se iban a reunir con unas personas para tratar sobre un alijo de droga.

Tras recibir un disparo en la cabeza, fue golpeado con saña para simular un ajuste de cuentas y posteriormente fue enterrado, si bien su cadáver no pudo ser localizado hasta el 19 de ese mismo mes, cuando ya se había activado un amplio dispositivo de búsqueda.

Tras el veredicto de culpabilidad, la fiscalía y la acusación particular han solicitado el inmediato ingreso en prisión de los dos acusados que permanecen en libertad, Miriam C y Froilán Á., lo que ha sido rechazado por el presidente del tribunal al entender que no existe riesgo de fuga.

El fiscal ha solicitado veinte años de prisión para los cuatro acusados de asesinato declarados culpables.

En el caso de Miriam C., pide que se sumen tres más por el agravante de parentesco y dos en el caso de José Ramón V. por tenencia ilícita de armas.

Todas las defensas han pedido al tribunal que la pena impuesta no supere los quince años, el mínimo previsto en el caso de asesinato.

Además, la fiscalía ha reclamado una indemnización de 50.000 euros para cada uno de los hijos de Roberto Larralde y Miriam C., y de 20.000 para sus padres a la que deberán hacer frente los cuatro acusados declarados culpables de asesinato, mientras que la acusación particular eleva las indemnizaciones hasta los 450.000 euros.