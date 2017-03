La senadora de Podemos desahuciada se aferra al escaño y pasa al Grupo Mixto

La senadora alavesa de Podemos Elvira García, envuelta en la polémica después de que 'El Correo' desvelase que había sido desahuciada por no pagar el alquiler de su piso de protección oficial en Vitoria, ha decidido desobedecer a la dirección de la formación morada que pedía su escaño en la Cámara Alta.

Pasará al Grupo Mixto y permanecerá en él hasta el final de la legislatura. La senadora, que tampoco donaba parte de su sueldo al partido como es preceptivo en la formación de los círculos, ha tomado esta decisión después de que la formación se hubiera anunciado que iba a tramitar su expulsión del partido. En unas declaraciones recientes había asegurado: "Solo quiero mirar hacia adelante y seguir cumpliendo con el encargo que los alaveses me encomendaron".

García ha comunicado que va a mantener su acta de senadora a través de un mensaje enviado a varios cargos de Podemos. En ese texto afirma además que renuncia a todos cargos en el partido liderado en Euskadi por Nagua Alba. La representante de esta forma se quedará de forma íntegra con su sueldo de 5.800 euros mensuales, del que hasta ahora debía entregar una parte al partido.

La senadora tenía una orden de desahucio de su piso en Vitoria tras 15 meses de impago de alquiler de una vivienda social -con una renta de 200 euros mensuales- y acumular una deuda de más de 3.000 euros. El caso fue denunciado por Alokabide, la empresa del Gobierno vasco que gestiona el alquiler de viviendas sociales en el País vasco. En las últimas semanas Elvira García ha pagado su deuda con esta sociedad pública y ha abandonado el domicilio que ocupaba.

El caso suscitó las críticas del grupo del PP en la Cámara Alta que indicó que cuando el departamento vasco de Vivienda inició los trámites de desahucio ya llevaba cuatro meses en el Senado, por lo que no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos de alquiler social. También el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, censuró que Podemos "no dijera ni mu" del caso cuando los representantes de este partido hablan en la tribuna "como si fueran paladines de la rectitud", mientras la plataforma Stop Desahucios calificó de "no comprensible".