Mueren dos hombres mientras competían para ver quién podía beber más

Dos hombres han muerto por intoxicación etílica mientras llevaban a cabo una apuesta para ver quién de los dos podía ingerir más alcohol. Los dos fallecidos, ambos de 39 años y de nacionalidad rumana, se encontraban en la localidad palentina de Villaluenga de la Vega, cuando decidieron competir, teniendo en cuenta que al día siguiente no tenían que acudir a su puesto de trabajo, en una empresa leonesa de la industria maderera; y pasaron el día entero bebiendo.

Según afirma ‘El Norte de Castilla’, los compañeros de piso de los fallecidos fueron los que encontraron los cadáveres de los dos hombres en las inmediaciones de la vivienda y quienes llamaron a los Servicios de Emergencias. La Guardia Civil y una ambulancia acudieron de inmediato al lugar de los hechos, pero sólo pudieron certificar la muerte de ambos.

Aunque los hombres no presentaban ningún signo de violencia, no se descarta ninguna hipótesis. No obstante, la ingesta masiva de alcohol por una competición es probablemente, según apunta la investigación, lo que les causó la muerte.