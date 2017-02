Desarticulado un grupo itinerante dedicado a los 'hurtos amorosos' a ancianos

La Policía Nacional ha detenido en Madrid y Málaga a 18 supuestos miembros de un grupo itinerante dedicado a los "hurtos amorosos" a ancianos, que consisten en ganarse la confianza de la víctima para entablar contacto físico y sustraerle objetos y joyas sin que se percate, evitando así la violencia.

Estas detenciones, en las que ha participado el Grupo I Sección Europa del Este de la Comisaría General de la Policía Judicial, han permitido recuperar numerosas piezas de joyería y relojes de primeras marcas que han sido ya devueltas a sus propietarios.

Los miembros del grupo desarticulado escogían a sus víctimas, preferentemente personas de edad avanzada y que llevasen joyas, y se acercaban a ellas con cualquier excusa, como la semejanza con un familiar, consultar una dirección, o incluso ofreciendo sexo.

Una vez creado ese primer vínculo, establecían contacto físico y aprovechaban para sustraer los objetos de valor, que luego solían "colocar" en establecimientos de compra-venta de oro.

Uso de violencia si se percataban

En la mayoría de los casos, los ancianos no se daban cuenta de que les habían robado hasta que el autor del hurto no se había marchado, llegando a pensar algunas veces que lo habían perdido y no que se lo habían quitado.

En otras ocasiones, las víctimas se percataban del engaño y entonces les sujetaban las manos para inmovilizarlas y poder terminar de robarlas, o procedían con el método del tirón.

El grupo se dividía en equipos trabajo interdependientes, pero con autonomía y variabilidad. Estaban constituidos por un conductor, habitualmente un hombre, que se encargaba del transporte, localización de víctimas y de facilitar la huida, y al menos dos mujeres encargadas de cometer el hurto.

Tras meses de investigación, los agentes lograron identificar a los 18 miembros de este clan, a los que se atribuye 46 hechos delictivos desde 2015. algunos con violencia e intimidación.

En esta operación han intervenido también el Grupo de Policía Judicial de Leganés y Getafe, el Grupo de Hurtos de la Comisaría de Elche y el Grupo de Crimen Organizado de Almería.