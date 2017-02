Sentencia del caso Nóos: La infanta, absuelta e Iñaki Urdangarin, condenado a 6 años

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, tras conocer la absolución del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y los otros ex altos cargos valencianos juzgados: «Lo que dicen los jueces no lo voy a poner en cuestión, pero confío en que el dinero saqueado vuelva a los valencianos porque no era poco sino que era el suficiente como para construir un centro de salud».