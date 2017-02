La infanta, absuelta; Urdangarin, 6 años de cárcel

Os esperabais otra cosa? No hay que ser ilusos...Le han aplicado a Urdangarin todos los atenuantes posibles..

Todos los que os creéis que son los demás los que les pasan estas cosas por ser cómplices de sus cónyuges, os teníais que ver en el compromiso de a ver qué hacíais vosotros. Y todavía, peor, teniendo que defender a vuestros hijos. Sí, sí, ahora todos muy éticos y muy legales, ya. Pero a vuestras mujeres y a vuestros maridos y a vuestros niñitos que no les tosa nadie, ¡BAH!

ahi le has dado..

jejejejejejejeje.... a partir de ahora señoras y señores.. esto crea cátedra por lo que a partir de ahora los conyuges de los condenados van a soltar eso de.. yo confiaba en mi marido y me daba las cosas para firmar sin leerlo........ de esta manera se salva de la carcel... vaya justicia de pacotilla, y vaya verguenza... señores y señoras esto es ESPAÑA. dos justicias hay una para los ricos y otra para los pobres.. ahi está la pantoja que ha ido y se ha comido dos años en la sombra y esta princesita.... no sabia lo que firmaba.... asco me da ser español y leer estas cosas