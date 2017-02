Pablo Iglesias: «El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha iniciado este sábado la segunda Asamblea Ciudadana de dicha formación política con un aviso: "El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo". Tales palabras han sido recibidas entre gritos de 'unidad, unidad' desde los militantes sentados en las gradas del Palacio de Vistalegre de Madrid.

En dicho pabellón carabanchelero, Iglesias ha reconocido que han cometido "muchos errores", pero ha dicho que este fin de semana tal congreso debe ser ejemplo de "fraternidad e inteligencia" entre todos sus seguidores. "Desde la última vez que nos reunimos, han cambiado muchas cosas. Ahora las principales ciudades de nuestro país están gobernadas por fuerzas políticas del cambio", ha comentado.

"Nuestra tarea aquí es perfeccionarnos como instrumento de las mayorías sociales. El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo. Esta asamblea debe ser un ejemplo de fraternidad, unidad e inteligencia. Estamos llamados a cambiar las cosas, a liderar un bloque histórico", ha exclamado Iglesias.

"Nadie dijo que sería fácil, pero aquí seguimos dispuestos a ganar y dispuestos a hacer frente al mal Gobierno. No se confíen, señores del PP, porque el viento del cambio sigue soplando. Miren a una nueva España que avanza sin pausa y sin miedo, que no tolera su corrupción ni mediocridad. Sus políticas económicas no son solo injustas, sino también ineficaces. El sistema de turno ha pasado a mejor vida, hoy nos gobierna una triple alianza atrincherada en el inmovilismo", ha añadido.