Piden suspender una charla de homosexual que pregona que gais no practiquen sexo

El presidente del Observatorio contra la Homofobia (OCH) y portavoz del Front d'Alliberament Gay de Catalunya (FAGC), Eugeni Rodríguez, ha pedido que el Arzobispado de Barcelona suspenda una charla organizada por su delegado de Juventud con un homosexual católico que pregona que los gais no han de tener pareja ni practicar sexo.

La delegación de Juventud del Arzobispado ha convocado para el sábado día 11 una charla-debate en la parroquia de Santa Anna de Barcelona con Philippe Ariño, un homosexual católico francés autor del libro "Homosexualidad contracorriente".

Sostiene que "la homosexualidad es la primera forma de homofobia"

Ariño, laico de origen español, defiende que los homosexuales se han de resistir a sus "pulsiones" y ha escrito que descubrió "la belleza de la continencia. Había empezado a reconocer que algo no iba bien y volví a la Iglesia. He encontrado un camino, pero hay muchos. Otros también consiguen superar estas pulsiones".

Ariño, que opina que su condición de homosexual "es dolorosa" y al que acusan de "homófobo", también denuncia que la homosexualidad "es un mundo de mentiras, que exteriormente se muestra alegre y dentro está lleno de rabia y de tristeza" y que "la homosexualidad es la primera forma de homofobia".

El anuncio de su conferencia anima a los jóvenes a acudir a la charla para encontrar respuestas a preguntas como "¿hay alguna diferencia entre el amor entre personas del mismo sexo o del sexo contrario? ¿Siempre ha habido homosexualidad y ahora sale a la luz o la aceptación hace que ahora haya más predisposición? ¿Las personas homosexuales nacen con esta tendencia o la adquieren?".

Laico de origen español, defiende que los homosexuales se han de resistir a sus "pulsiones" y ha escrito que descubrió "la belleza de la continencia

Para el presidente del OCH, "es absolutamente indignante y estigmatizante este acto de grave contenido homófobo. Es un claro ataque al contenido de la Ley 11/2014 que obliga que todas las instituciones de Cataluña a no discriminar a las personas LGTBI y genera aislamiento y desprecio".

Por eso, Rodríguez ha pedido "la suspensión inmediata" de la charla y que el Arzobispado "pida disculpas".

El delegado de Juventud del Arzobispado y organizador del acto, mosén Bruno Berchez, ha defendido la invitación a Philippe Ariño porque "él viene a explicar su historia, no dice qué se ha de hacer o no y dice cosas interesantes porque no es un discurso típico".

"Que le hayamos invitado no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice. Allá se podrá replicar y decir que no estás de acuerdo porque se trata de un espacio de debate. El asunto es poder hablar, no convencer, ni estar de acuerdo", ha señalado el cura.

El delegado de Juventud del Arzobispado y organizador del acto, mosén Bruno Berchez, ha defendido la invitación a Philippe Ariño

"Sé que para muchos jóvenes este tema es difícil y queremos hablar. Ariño es homosexual y se le tiene que escuchar. Que no quiera tener pareja es su opción personal y no ataca a nadie. Puedes estar en contra o a favor, pero lo importante es que se pueda hablar", ha añadido Berchez.

El delegado de Juventud opina que "la homosexualidad es una realidad y que la Iglesia debe acoger a todo el mundo", aunque reconoce que hablar de la homosexualidad "es difícil para un católico, pero la idea es no juzgar a nadie sino poder hablar de un tema difícil. Ya sé que es un riesgo, pero creo que no es malo hablar de ello".

"Hay cosas en las que yo mismo no estoy de acuerdo con Ariño", ha dicho el sacerdote, que reconoce que "a las personas más militantes homosexuales no les gustará, pero tampoco les gustará a los católicos más cerrados. Creo que es bueno escucharle porque descolocará y hará pensar sobre la homosexualidad".

"Ariño no es agresivo y dice lo que él vive. No es antihomosexual. Es un personaje interesante", ha concluido Berchez.