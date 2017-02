IU, contra el inglés en los colegios al 'formar sólo camareros e inmigrantes'

Izquierda Unida ha provocado una fuerte polémica en las redes sociales, después de lanzar un mensaje en su cuenta oficial Twitter en el que asegura que “el bilingüismo escolar actual se orienta a un modelo de país basado en la precariedad para atender turismo y emigrar”.

El partido publica, junto con el mensaje, un informe sobre el asunto, en el que se acusa a este modelo educativo de “generar segregaciones”. “Parece que el propósito de la derecha conservadora y de los sectores neoliberales está siendo utilizar el inglés como un elemento discriminatorio y de ventaja comparativa para las clases sociales más altas”, dice el polémico informe.

Por otro lado, Izquierda Unida se posiciona a favor de los profesores que no están formados en el inglés, asegurando que empiezan a sentirse desplazados. Además, el informe critica que el modelo bilingüe no contempla ningún otro idioma que no sea el inglés. “Refleja no solo una cierta mentalidad colonial, sino que asume que la finalidad primordial de la educación obligatoria se debe orientar a su inserción en el futuro mercado laboral, como plantea en su preámbulo la LOMCE”, añade.

Ante el debate surgido a raíz de estas declaraciones, el responsable del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, Enrique Díez, ha explicado a lainformacion.com que “utilizar el inglés como forma de contribuir a desigualdades, tal y como está sucediendo, no es algo que deba darse en la educación obligatoria”.

En este sentido, Díez asegura que “la finalidad de la educación obligatoria no es formar para el mercado laboral. Estamos hablando de educar para la vida”. Además, puntualiza que su lucha no es contra el inglés, sino contra el modelo educativo que se está implantando por parte del Partido Popular.