Puigdemont asegura que hará el referéndum y que Cataluña será independiente en 2017

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado esta mañana ante el cuerpo consular acreditado en Barcelona que Cataluña será un Estado independiente a lo largo de este año. "Nos hemos propuesto convertirnos en un Estado independiente.Y esto culmina este 2017. Este año culminará un largo proceso y superaremos todas las amenazas que nos llegan", ha señalado ante el centenar de cónsules extranjeros instalados en Barcelona, reunidos como todos los años en el Palau de la Generalitat.

Puigdemont ha advertido de que la voluntad de su gobierno de "ejercer el derecho de autodeterminación es insobornable". Ha reiterado que tratará de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo central para organizar el referéndum, pero también ha dicho que la "negativa unilateral" de Mariano Rajoy no va a conseguir "desmovilizar" al secesionismo. "Las amenazas no nos harán replantearnos la intención de celebrar el referéndum", ha señalado. "Lo haremos como muy tarde en septiembre y trabajamos para que se haga con todos los estándares y garantías, con toda la trascendencia y responsabilidad, con todas las garantías jurídicas y democráticas", ha asegurado.

Puigdemont ha criticado además al Gobierno español por que no permite a la Generalitat ejercer las funciones que desea en materia internacional. "Nuestro mundo es el mundo. No hay nada peor que alguien que nos quiere encerrar en nuestras fronteras", ha señalado en referencia al Ejecutivo de Rajoy. El presidente de la Generalitat ha querido presentar al nacionalismo catalán como aperturista, alejado de otros movimientos como el Brexit. "Tenemos interés de abrirnos al mundo. No nos encerramos en nuestras fronteras, siempre hemos tenido vocación de que no existan fronteras", ha dicho. El jefe del Ejecutivo autonómico ha tratado de contrarrestar además informes económicos que afirman que como consecuencia del proceso catalán se está produciendo una fuga de inversiones de Cataluña. "Somos el mayor PIB de España y lideramos la creación de empresas en el Estado español, somos la región del sur de Europa más atractiva del sur de Europa", a diferencia de lo que dicen, según Puigdemont, algunos "informes interesados".

El consejero de Exteriores, Raül Romeva, ha reclamado en su discurso "ayuda" a los cónsules para "explicar" el proceso catalán en sus países.