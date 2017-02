Investigan a los padres de una bebé intoxicada por cannabis en Andalucía

El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga está investigando a los padres de una niña de un año después de que la pequeña diera positivo en cannabis en una analítica realizada en un centro hospitalario.

El instructor ya ha tomado declaración a los progenitores, a los que se les investiga por un delito de maltrato infantil por supuestas dejaciones de funciones, han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Tras la declaración de los mismos, el juez no ha tomado medidas cautelares contra ellos porque, presuntamente, pudo no haber intencionalidad pero el caso se va a seguir instruyendo y tomando declaración al médico que examinó a la pequeña, así como a otros testigos.

Los progenitores, ambos españoles y veinteañeros, llevaron a la pequeña al Hospital Quirón al observar que presentaba excesiva somnolencia. La pequeña dio positivo en cannabis en una analítica, según adelanta hoy el diario Sur.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero cuando la madre, al llegar del trabajo, observó que su hija, que se había quedado a cargo de su padre, estaba muy adormecida, por lo que decidieron llevarla a urgencias.

Los pediatras no conseguían averiguar qué le sucedía pues no parecía estar enferma a causa de un virus o una infección, pero su nivel de somnolencia no era normal, según el rotativo.

Finalmente, por un comentario del padre, que al parecer mencionó la posibilidad de que se hubiese intoxicado por un porro, los médicos decidieron hacerle una analítica de tóxicos.