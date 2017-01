La madre de baja por maternidad podrá aspirar a mejoras o promociones

La baja por maternidad o por embarazo de riesgo no es motivo para que una mujer no pueda promocionar en la empresa en la que trabaja y optar a un puesto mejor. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Constitucional, que ha fallado a favor de una madre a la que no se le informó sobre sus posibilidades de mejorar su empleo durante su baja.

Al parecer, la empleada, que trabajaba 20 horas semanales, sufrió un embarazo de riesgo que le obligó a coger la baja y, posteriormente, este periodo se prolongó por la baja por maternidad. Durante el tiempo en el que no acudió a trabajar, la empresa incorporó a otra trabajadora con un contrato de 30 horas semanales, en otro centro de la empresa.

La empleada no fue informada de que existía una vacante y, a pesar de que el convenio establece que tiene preferencia a la hora de acceder a un puesto mejor, perdió su oportunidad de mejorar sus condiciones laborales. Ante esta situación, y dado que la situación derivaba del hecho de ser mujer, el Tribunal consideró que se trataba de discriminación por razón de su sexo, puesto que el Supremo exige que la maternidad compute para cobrar los bonus.

Al conocer lo ocurrido, la empleada solicitó el traslado al nuevo centro y la ampliación de la jornada laboral, pero la empresa se lo denegó, por lo que la mujer decidió interponer una demanda. Según la sentencia, publicada el pasado 16 de enero, esta actuación “se debió, en exclusiva, al hecho de hallarse en situación de baja laboral por embarazo de riesgo y ulterior maternidad, única situación en la que sólo es posible encontrarse una persona si es mujer”.