El PSOE pide al Gobierno que salga en defensa «enérgica» de México frente a Trump

Donald Trump apenas lleva una semana al frente del Gobierno de los Estados Unidos, pero sus primeros pasos han bastado para desatar una reacción de alarma en el PSOE. La gestora del primer partido de la oposición ha emitido esta mañana un inusual y largo comunicado en el que, entre otras cosas, proclama su malestar ante el "trato de desprecio" a un país "amigo y aliado histórico de España", como es México y en el argumenta que España debe trabajar para "ayudar a que los Estados Unidos comprendan que el entendimiento y el dialogo -en lugar del desprecio y las amenazas- con sus vecinos y aliados va en su propio interés". Así, se dirige al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que salga en defensa "enérgica" del país presidido por Enrique Peña Nieto y reclama una convocatoria "urgente" de una de una Cumbre Iberoamericana para abordar el "problema".

Los socialistas no sólo muestran su preocupación por el asunto que ya ha provocado una crisis diplomática entre articular una posición común frente a los retos que plantea la nueva administración Estados Unidos y México - el empeño de Trump de construir un muro en su frontera y establecer un arancel del 20% sobre las importaciones procedentes de este país- sino también por la política exterior que pretende impulsar el magnate. Tan preocupados, que también instan al Ejecutivo a reclamar al presidente del Consejo Europeo una cumbre "extraordinaria" de los socios comunitarios para articular una posición común frente a los retos que plantea la nueva administración estadounidense respecto asuntos como las alianzas defensivas. "No podeos permitir que se nos dé un trato que no sea de igual a igual", aducen.

"Los Estados Unidos no pueden volver a los tristes tiempos de los planteamientos aislacionistas y proteccionistas, olvidando sus responsabilidades con la comunidad internacional y el multilateralismo, que es, en definitiva, el único instrumento para hacer frente a aquellos grandes problemas que nos son comunes, como la búsqueda de la paz, la defensa de los derechos humanos o la lucha contra la pobreza o el cambio climático. Sería un grave error -concluyen- si los Estados Unidos se aíslan y dejan de cumplir con sus obligaciones en las Naciones Unidas y demás instituciones multilaterales".