El juez envía a prisión al cazador que mató a dos agentes rurales en Lérida

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida decretó este martes prisión provisional comunicada y sin fianza para el cazador que el sábado pasado mató a tiros a dos agentes rurales de la Generalitat en Aspa (Lleida). El presunto autor del doble crimen acudió este martes al lugar de los hechos para hacer la reconstrucción de los sucedido, en compañía del juez, que le investiga por dos delitos de homicidio o asesinato (en el auto aún no lo ha concretado), así como un delito de atentado y otro de tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía de Lleida había pedido prisión por dos delitos de asesinato, pero el juez señaló que hasta que no reciba las pruebas periciales definitivas (las forenses y las de balística) no aclarará si se le acusa de doble asesinato o doble homicidio. Según el juez instructor, Ismael R. C. “ha reconocido los hechos desde el primer momento”. La decisión de enviarle a prisión responde al “riesgo de fuga” y también, según el magistrado, para “evitar que el imputado pueda cometer nuevos delitos”. “No existiendo una explicación racional por lo que hizo, no se puede descartar que estando en libertad pudiera cometer nuevos delitos”, afirmó el juez.

Según el relato judicial, el doble crimen se produjo sin que hubiera una discusión ni tensión previa. “Buenos días, somos del Seprona, descargue el arma”, le dijeron los agentes cuando se acercaron al investigado que estaba en un puesto de caza. El hombre se volvió hacia los guardias y les disparó desde una “distancia muy próxima”. Entre 10 y 15 metros, segun el acusado, aún menos según cree el juez. Su abogada dijo este martes que fue desde cinco metros.

El doble criminal confesó haber realizado tres disparos, pero el magistrado señala que del informe forense se desprende que cada una de las víctimas presentaba dos disparos. Por tanto, hizo cuatro disparos. La escopeta tenía capacidad para tres balas, por lo que tras los tres disparos, cargó el arma, la cargó y disparó un cartucho más. "Lo que hizo fue vaciar. Vació la escopeta. Fue un acto mecánico”, instintivo, según relató su abogada. El joven, de 28 años, tenía caducada la licencia de armas de tipo E, pero fue a cazar con una escopeta que requiere ese permiso. La Guardia Civil le había notificado que su licencia había caducado y que debía depositar el arma en las dependencias policiales. Pero el imputado puso el arma a nombre de un amigo, que tiene la licencia en vigor, para no tener que entregarla, según concluye el juez.