El juez del caso Diana Quer, indignado por el WhatsApp 'ocultado' durante 5 meses

Continúan los problemas con el caso que intrigada a toda España. La información sobre la investigación cursada para desvelar las circunstancias en las que desapareció Diana Quer trasciende con cuentagotas. Varias hipótesis que se creían concluidas tras no arrojar los resultados esperados siguen abiertas como el listado de teléfonos proporcionado por las antenas de telefonía o la que apunta a los feriantes. Este último, de hecho, no ha sido descartado en ningún momento. Además, ha trascendido el malestar del nuevo juez encargado de la instrucción del caso, ya que desconocía la existencia de ese mensaje enviado durante la madrugada de su desaparición por la joven a un amigo suyo. Su intención era la de regresar a casa.

El nuevo titular del juzgado que instruye el caso ha revelado su malestar tras conocer a través de la prensa la existencia de un WhatsApp que para él era desconocido hasta el momento. Ahora pide explicaciones según informa ‘EsDiario’. Félix Isaac se mostró estupefacto por el contenido del mensaje ya que es una información que irrumpe en el caso ante su desconocimiento.

Según citado medio, el juez ha llamado al orden a los responsables de la investigación sobre el paradero de Diana Quer. Un detalle ‘pequeño’ que podría cerrar de forma prácticamente definitiva algunas líneas de investigación que apuntan a una marcha voluntaria de la joven.

Investigan a los feriantes

El segundo asunto lo desvela este lunes ‘La Razón’. Este medio recalca la “aparente seguridad y firmeza” del testimonio proporcionado por los encargados de organizar los festejos que se celebraban en A Pobra do Caramiñal en los últimos días del pasado mes de agosto. Todos defendían que no se les podía relacionar con Diana Quer. Uno de ellos, incluso, dijo que la Guardia Civil nunca les preguntó si conocían a la joven.

“Pregunté por qué me pedía el DNI ya que me resultaba curioso que lo hicieran sin saber para qué era. Al final me dijeron que estaba relacionado con la desaparición y les dije que se la daba tantas veces como quisieran”, manifestó un individuo ubicado en este círculo, quien afirmó haber tenido constancia de la desaparición de Diana Quer cuatro días después, cuando los agentes tomaron declaración a varios de los sospechosos.

Según fuentes consultadas por el medio, los agentes son conscientes de que abordan un caso complejo ya que carece de pistas de cierto peso. Apenas se cuenta con el teléfono móvil de la desaparecida, localizado en las aguas de la ría de Arousa justo a su paso por el viaducto por el que circula la autovía. Otro de los hallazgos importantes es una goma del pelo que encontró la madre de Diana Quer y su hermana en las horas posteriores a la desaparición en una zona que coincide con el trayecto que debía completar hasta llegar a casa. Un punto en el que una testigo que la conocía logró ubicarla durante la madrugada de su desaparición.