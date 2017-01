Bescansa respalda blindar la independencia de Podemos con mayoría cualificada

La secretaria de Análisis y Programa de Podemos, Carolina Bescansa, ha respaldado hoy de cara a Vistalegre II que se blinde la independencia de la formación y que cualquier fusión orgánica con otra organización tenga que aprobarse por "mayoría cualificada".

Bescansa se ha pronunciado de esta forma en la cadena Ser al ser preguntada por la propuesta de secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, de cara a Vistalegre II, de que cualquier fusión orgánica con otra organización, como IU, tenga que aprobarse en una Asamblea Ciudadana con el apoyo de una mayoría reforzada de dos tercios.

Para Bescansa, en principio, dos tercios es una mayoría de blindaje "muy dura", aunque sí cree que "cuando decides que el partido se fusione con otra organización política es una decisión tan importante que requiere una mayoría cualificada". "No sé si dos tercios, quizás me parece excesivo; yo creo poco en mayorías de ese tipo que son candados que hacen que las cosas sean imposibles de cambiar, pero una mayoría cualificada sí me parece muy razonable", ha comentado.

Además, Bescansa se ha referido al proceso interno del partido, a cuya dirección política ha responsabilizado de no haber evitado que se plantease la división en esos términos: "Nosotros queremos impugnar el eje Iglesias-Errejón. No nos ayuda a entender lo que pasa en Podemos. Este eje no ayuda", ha insistido.

Según Bescansa, lo que debilita actualmente a Podemos es "la falta de criterios conocidos sobre cómo se hacen las cosas". "Nos debilita muchísimo cómo se hacen las cosas, que nadie sepa como se hace qué cosa, ni como hay que constituir un equipo para sacar una cosa adelante. Esta laxitud -ha incidido- nos debilita un montón, pero no solamente al secretario general, debilita a la organización y eso es lo tenemos que resolver con urgencia en Vistalegre".