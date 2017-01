Iglesias critica a los «modernos» que creen que las movilizaciones «son de viejos»

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que las movilizaciones sociales "no son de viejos y sí sirven" y ha apostillado que "no vengan los modernos a decir que las movilizaciones son de viejos". Así lo ha manifestado en el cierre de la II Asamblea Estatal de Vamos!, que se ha celebrado esta mañana en la sede de Comisiones Obreras (CC OO), y ha señalado que la política está "en los parlamentos y en la calle".

Iglesias ha afirmado que el partido tiene "memoria larga" y, por ello, sabe que las movilizaciones han logrado "grandes cosas" en la historia. "Hay quienes dicen que movilizarse no sirve, que es de viejos", ha dicho el líder de Podemos, a lo que ha agregado que "no pueden venir los modernos a decir eso". Asimismo, ha mantenido que Podemos "no puede gobernar sólo", por lo que necesita "construir" con los poderes sociales y el movimiento popular.

Ante las críticas de que el partido no está consiguiendo nada en el parlamento, Iglesias ha asegurado que tiene al resto de partidos "atrincherados" y que, en estos momentos, hay "dos grandes opciones": la restauración o el cambio. Ha señalado que decir la "verdad" en política "no es gratis" y ha asegurado que "algo" estarán haciendo para que hablen "mal" de ellos y que, "cuando hablen bien, será cuando estén haciendo las cosas mal".

Iglesias ha insistido en que se necesita un Podemos "unido y transversal" para que sea "útil" con la realidad de la ciudadanía, frente a las oligarquías que "suben el precio de la luz ante las olas de frío". "Luchar, crear, poder popular", ha concluido el líder de Podemos, lema que ha sido coreado por todos los asistentes.