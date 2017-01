La ANC y Ómnium llaman a convertir el juicio a Mas en una demostración independentista

Las plataformas independentistas de la sociedad civil, la ANC y Ómnium Cultural, organizadoras de las grandes movlizaciones del 11-S, han pedido esta mañana un esfuerzo "excepcional" a sus bases para que se manifiesten de manera masiva ante el tribunal que el próximo 6 de febrero juzgará a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia y prevaricación. Según ha expresado esta mañana en rueda de prensa el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, el 6-F "no solo se juzgará a Mas, sino que se sentará en el banquillo a todo un pueblo". "Se juzga también la sensiblidad de los demócratas que creen que las urnas no pueden ser imputadas", ha apuntado. A su entender, es inaceptable que se juzgue a un dirigente político por haber puesto unas urnas el pasado 9-N de 2014. "Este juicio no debería haberse producido y lleva a un callejón sin salida", ha asegurado.

“El juicio no es solo contra Mas, es contra todo un pueblo”

La ANC y Ómnium han puesto en marcha toda la maquinaria organizativa que suelen utilizar para las convocatorias del 11-S, en las que han participado cientos de miles de personas. Por ello, han activado un registro de inscripciones y han empezado a contratar autobuses con el objetivo de que miles de personas arropen a Mas, Ortega y Rigau a su llegada al juzgado. Durante los últimos tiempos, los dirigentes soberanistas habían insinuado que la movilización podría utilizarse para intentar bloquear la celebración del juicio, pero Jordi Sánchez lo ha descartado esta mañana. "No perseguimos otro objetivo que ser muchos y hacer ver que estamos decididos a no abandonar el camino del referéndum. No hay una llamada a cualquier otra actuación. Siempre nos hemos movilizado sin incidentes. No habrá conflicto", ha rematado.

Sánchez ha negado además que la movilización ante el juzgado suponga una coacción a los jueces, como expresaron asociaciones de jueces el día que Mas acudió a declarar ante el TSJC. "El derecho a manifestarse es elemental. Manifestarse no es coaccionar", ha afirmado.

Mientras, el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, ha señalado que acudirán a movilizarse con la "cabeza alta y la sensación del deber cumplido". "Es un juicio contra la voluntad de todo un pueblo y demuestra que la operación diálogo es una farsa, una campaña de maquillaje, porque tenemos una democracia intervenida por la justicia española", ha apuntado. Cuixart ha pedido a los suyos que aprieten las filas. "Hay que seguir firmes, la democracia se defiende en la calle. Tanto la ANC como Ómnium han mostrado su convencimiento de que en septiembre habrá referéndum.