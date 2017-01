Rubalcaba ve compatible que Díaz sea líder del PSOE y presidenta de Andalucía

Alfredo Pérez Rubalcaba cree que es perfectamente compatible desempeñar las funciones de secretaria general del PSOE y estar al mismo tiempo al frente de una comunidad autónoma. El ex secretario general del primer partido de la oposición ha alegado esta mañana que del mismo modo que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno y líder de los socialistas, no debería considerarse imposible que Susana Díaz compagine, eventualmente, su actual puesto al frente de la Junta de Andalucía con ese cargo orgánico. "Quien puede lo más -ha apuntado- puede lo menos".

No es una opinión, aun así, muy generalizada en el Psoe. Algunos dirigentes territoriales admiten que el hecho de que una misma persona represente al conjunto del partido en toda España y a los ciudadanos -y por lo tanto, los intereses- de una comunidad particular puede crear disfunciones. El ejemplo más claro es de la negociación que se llevará a cabo este año para reformar la financiación autonómica, un debate en el que cada territorio tiene sus cuitas. Fuentes cercanas a Díaz admiten, de hecho, que su intención no sería mantener las dos atribuciones "mucho tiempo".

La presidenta andaluza necesita cierto margen para preparar su sucesión, tanto al frente de la secretaria general del Psoe andaluz como al del Gobierno. Nadie piensa de momento en bicefalias así que lo previsible es que la misma persona le tome el relevo en ambos puestos. Normalmente, el congreso regional se celebra unas dos semanas después del federal, que esta vez tendrá lugar el 17 y 18 de junio. Ahora eso, dicen en el entono de la dirigente, está aún por determinar.

Rubalcaba, al que se considera en este momento cercano a Díaz, ha dado a entender, en la Ser, que a su juicio no habría razones para actuar de manera precipitada. Ahora bien, ha tratado de desvincular sus comentarios de cualquier interés en la batalla orgánica y se ha negado a expresar sus preferencias entre la previsible candidatura de Susana Díaz y la anunciada candidatura de Patxi López, con quien ha asegurado que tiene una relación "entrañable".

En el partido hay pocas dudas de que el ex ministro del Interior ve a la andaluza como la persona que debe liderar el partido y en ese sentido se ha interpretado su coincidencia en unas jornadas para conmemorar el centenario de la agrupación de Alcalá de los Gazules (porque así se quiso dar a entender desde el entorno de ésta). Él, sin embargo, ha apuntado que seguramente coincidirá también con Patxi López el próximo mes en un homenaje a José Ramón Recalde y ha reclamado que no se use su nombre en vano. "Cuando yo considere que debo decir que apoyo a alguien o no, créame -ha aducido- que lo haré".