«Cuando llegue a casa, te escribo»: desvelan el mensaje de Diana Quer

El caso de la joven Diana Quer ha dado un nuevo giro tras salir a la luz una conversación mantenida por la joven desaparecida con una persona cercana a su círculo de amistades. El cruce de mensajes entre Diana Quer y este joven trasciende justo después de conocerse otra entablada con un compañero de clase de Madrid por WhatsApp, a quien le comentaba que en próximos días regresaría a Madrid, lo cual descartaría la hipótesis de que la joven desaparecida en A Pobra do Caramiñal tuviera pensado fugarse fuera de España.

Tras conocerse la desaparición de Diana Quer, el joven de esta nueva conversación escribió una misiva cuando la duda sobre la desaparición voluntaria o forzosa copaba la investigación. La realizó unos cinco días después de saber que su amiga se encontraba en paradero desconocido. En la misma, definía a la joven como una persona con carácter y concluía unas líneas sumamente emotivas ensalzando las ganas que tenía de volver a verla y un «te quiero, amiga», a lo que ella habría contestado «cuando llegue a casa, te escribo», lo que descartaría que la joven tuviera pensado ir a otro lugar que no fuera a su casa.

Al parecer, Diana Quer no sólo tenía intención de regresar a su residencia de A Pobra durante la madrugada del 22 de agosto, sino que tenía previsto desplazarse a Madrid en las siguientes horas. Así se lo hizo saber a una persona de su círculo íntimo de amistades según ha revelado ‘Espejo Público’ durante la mañana de este miércoles. Una conversación, hasta ahora desconocida, y en la que se reconoce la intención de la joven desaparecida. Por tanto, la hipótesis de la desaparición voluntaria queda totalmente descartada, algo que ya se reveló con la publicación del mensaje a otra persona donde reconocía que estaba sin batería en el móvil y que procedía a llegar a casa para poder cargarlo y retomar la conversación.

En esta ocasión se trata de una conversación mantenida por Diana Quer con un joven en la misma mañana del 21 de agosto, horas antes de que desapareciese sin dejar rastro. “No tengo megas, ¿qué me decías por los ‘snaps’? ¿Estás ya en Madrid? Yo vuelvo mañana”, envió.

Por tanto, todo hace indicar a que la joven se vio involucrada en una situación que corría en contra de sus intereses cuando abordaba el trayecto que separaba la zona donde se reunió con sus amistades en A Pobra y la residencia donde esperaban su madre y su hermana. Estas dos últimas localizaron en las proximidades de la discoteca abandonada una goma del pelo idéntica a la que ella solía portar en su brazo. Una testigo la vio poco antes de las 2.45 horas caminando sola por aquel punto. Destacó su altura, la larga melena morena y el pantalón rosa. Además, la conocía. Se mostró totalmente convencida que aquella joven que vio era Diana Quer.

Una parte de la misiva a Diana Quer

“Vuelve pronto, por favor. Me pongo delante del ordenador y no me pasa más por la cabeza que pensar que no estás. En la televisión todo son noticias malas. que no sea que te hayas vuelto bien. Sólo sé que quiero escribir algo, algo que espero leas pronto. Ni siquiera sé si vas a leer esto. No sabemos nada. Nos tienes en ascuas. No imaginas lo que nos gustaría que escribieses un mensaje a alguien, da igual la manera. Un “soy Diana, estoy bien”. Eso nos bastaría. Eso nos bastaría, sería suficiente para calmarnos a tanta gente que te quiere".