Errejón dice que Pablo Iglesias tiene que seguir siendo secretario general de Podemos

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmado en Murcia que Pablo Iglesias tiene que seguir siendo secretario general del partido después del congreso nacional que celebrarán en febrero, aunque ha matizado que el debate interno de la formación se centra en marcar el rumbo y no en nombres.

Errejón ha hecho estas declaraciones antes de participar en una asamblea abierta en el centro cultural Puertas de Castilla de Murcia, a la han asistido cerca de 200 personas, para recoger propuestas que completen los documentos de "Recuperar la ilusión" que llevará al congreso de Vistalegre II, que se celebrará del 11 al 12 de febrero.

El líder de Podemos se ha mostrado convencido de que la discusión de ideas en el seno del partido servirá para llegar a acuerdos, ya que "de las mejores ideas que se debatan saldrá un Podemos más fuerte, capaz de recuperar la confianza que han perdido algunos ciudadanos y de atraer a otros, con el objetivo de derrotar al PP". A su juicio, lo importante de Vistalegre II es marcar el rumbo del futuro del partido y eso pasa por tener la transversalidad como hoja de ruta porque "está en el ADN de la gente y no es otra cosa que el sentido común".

Preguntado por si dejará la dirección de Podemos si su propuesta finalmente no es respaldada durante el citado congreso, Errejón ha señalado: "Todos estamos aquí de paso y lo importante es el rumbo del partido, y yo claro que estaré".

Por otra parte se ha referido al anuncio de Patxi López de presentarse a la secretaría general del PSOE y ha dicho no saber todavía cual será la postura que tomará si finalmente es elegido, pero "debe aclarar si coincide con la gestora socialista en su apoyo al PP o no". En este sentido, ha señalado que aunque se haya manifestado contrario a la abstención, no hizo como otros compañeros que votaron no a Rajoy y fueron sancionados, ha apoyado los recortes del PP y "ahora se verá qué hace con los presupuestos generales del Estado".

Además de Errejón, en la asamblea han intervenido el secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, la diputada regional María Giménez, la concejala de Ahora Murcia Alicia Morales y la secretaria de Acción Juvenil, Lorena Lorca. En este acto, en el que algunos militantes no han podido entrar por falta de aforo, se recogerán las propuestas para los cuatro documentos: el político, ético, organizativo y de igualdad que se llevarán al congreso de Vistalegre, además de discutir el documento político en sí.