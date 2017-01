El tío de Nadia habla de las fotos pornográficas en 'Espejo Público'

El escándalo del caso Nadia sigue su curso. Después de que hace un mes el padre de la menor fuese ingresado en prisión por un delito de estafa, ahora aparece que podría tener imágenes de "inequívoco contenido sexual" según el juez que instruye el caso. Así lo han detallado en 'Espejo Público'.

"El juez ve claros indicios de delitos graves" han explicado en el espacio de Antena 3. Hablan claramente de pornografía infantil y explotación sexual e incluso de exhibicionismo y contenido erótico de sus padres con Nadia. No obstante, el programa de Susanna Griso ha querido conocer la versión del tío de la niña que ahora mismo se encarga de su custodia.

El hermano de la madre de Nadia, explica que "procuramos que ella no se entere de nada porque ella ya tiene once añitos y ella pregunta" pero deja claro que a su juicio, pese a que "Fernando debe pagar por lo que ha hecho pero no va a de este palo".

De lo que no cabe duda para el juez es que el material no es una simple sospecha sino una evidencia de que usaron a Nadia con fines pornográficos. "Cuando ayer nos enteramos de esta noticia, nos pusimos en contacto con los Mossos D'scuadra" ha explicado Susanna Griso que ha añadido que sin embargo "el comunicado es muy contundente". Eso sí, desde el programa llaman a ser más cautos.