Caso Nadia Nerea: las fotos revelan que los padres mantenían relaciones frente a la menor

De acuerdo con las últimas noticias, prosigue el escándalo del caso Nadia Nerea, y los detalles continúan desvelando todo lo que los padres de Nadia hacían con la menor, a pesar de su enfermedad. Al parecer, el pasado martes, según publica ABC, el juez dictó un auto en el que afirmaba que «en las imágenes visionadas se observa como una menor de edad se encuentra presenciando relaciones íntimas, de un carácter sexual explícito». El padre de Nadia, que intentó organizar la huida de la familia cuando salió a la luz lo ocurrido con la enfermedad de Nadia, aún no se ha pronunciado al respecto.

«La menor, a pesar de la enfermedad padecida, necesariamente debía entender la significación de los actos que sus progenitores realizaban no solo en su presencia, sino en la misma cama en la que ella se hallaba», afirma Fernando Blanco, el juez instructor del caso Nadia.

Del mismo modo, y refiriéndose a la defensa de los padres y el tío de Nadia Nerea, el juez ha afirmado que las imágenes «no pueden encuadrarse en las inocentes fotografías que cualquier padre podría tener de su hijo a edades muy tempranas», ya que la menor aparece posando con «un innegable contenido sexual».

Declaraciones del tío de Nadia

El tío de Nadia Nerea, explica que "procuramos que ella no se entere de nada porque ella ya tiene once añitos y ella pregunta" pero deja claro que a su juicio, pese a que "Fernando debe pagar por lo que ha hecho pero no va a de este palo".

De lo que no cabe duda para el juez es que el material no es una simple sospecha sino una evidencia de que usaron a Nadia Nerea con fines pornográficos. "Cuando ayer nos enteramos de esta noticia, nos pusimos en contacto con los Mossos D'scuadra" ha explicado Susanna Griso que ha añadido que sin embargo "el comunicado es muy contundente". Eso sí, desde el programa llaman a ser más cautos.

Igualmente, el tío ha llegado a afirmar que "esas fotografías se las hacían por la enfermedad de Nadia de la piel", unas horas antes de que se desvelara el auto del juez.