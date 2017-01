Fallece Amaresh Fernández tras cinco años en lista de espera para una reducción de estómago

Amaresh Fernández, de 24 años, tras cinco años en lista de espera para una operación de reducción de estómago en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), falleció durante la tarde del pasado 31 de diciembre. La joven se encontraba en su residencia en Pravia durmiendo la siesta. Nunca más volvió a despertar.

La historia que recoge ‘El Comercio’ en su momento se hizo viral gracias a la denuncia que realizó el propio medio a principios del pasado mes de octubre. Su madre, Isabel, reconoció que su familia está “destrozada y rota de dolor” mientras esperan el análisis forense que determine las causas del fallecimiento. Según aseguró, su hija “se encontraba muy bien” en los días anteriores al suceso. Tras comer con la familia, Amaresh bajó a descansar. Su padre, en torno a las ocho de la tarde, fue a despertarla cuando se encontró la terrible situación.

Los servicios de emergencia sólo pudieron certificar su muerte. La joven sufría un tipo de obesidad mórbida que no consiguieron revertir con dieta, ejercicios y medicación. Ella reconocía que lo suyo era “un problema de salud” por sus 125 kilos. “No son por zampar hamburguesas como me han llegado a decir. Me quiero operar porque si sigo así acabaré muriendo en poco tiempo”, denunciaba.

El sobrepeso le ocasionaba problemas de tensión y de corazón además de una diabetes que arrastraba desde pequeña, además de fibromialgia y ataques de ansiedad derivados de su estado. Se le prometió la intervención para antes de agosto de 2016, pero no se llevó a cabo. Por ello denunció ante el Defensor del Paciente y este organismo lo llevó a la Fiscalía que abrió diligencias. Eso fue lo último que se supo del caso. Lo siguiente ha sido la terrible noticia de su fallecimiento.