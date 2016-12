Monedero: «El independentismo no puede obligar a posicionarnos en un referéndum unilateral»

Juan Carlos Monedero, cofundador y exdirigente de Podemos, ha asegurado este jueves que las fuerzas independentistas no pueden obligar a su partido y a los 'comuns' a posicionarse sobre qué votarían en un referéndum convocado sin acuerdo con el Estado.

"No tenemos porque posicionarnos en un dilema que establecen otros y que no propone soluciones. El independentismo no nos puede obligar a posicionarse en un referéndum unilateral. Sólo los llamados 'comuns' están demostrando inteligencia política ante el agotamiento del modelo anterior", ha sostenido en una entrevista al diario El Món.

Según Monedero, sólo los 'comuns' podrán abrir "la ventana" inyectando inteligencia para salir de esta situación, pero ha dejado claro que con trágalas no se deshacen los conflictos y que su intuición le dice que se pondrán sobre la mesa otras alternativas.

Así, ha insistido en que no se puede obligar a un pueblo a situarse en el 'sí' o el 'no' como, a su juicio, pasó en las elecciones catalanas del 27S, porque solo se consigue polarizar la sociedad, y ha añadido: "Cataluña siempre ha tenido mucha inteligencia política, pero ahora está ausente tanto en el PP como en un independentismo que no ve otro horizonte que el de la confrontación".

El también profesor de Políticas en la Universidad Complutense de Madrid ha resaltado que la propuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene "algo de Mahatma Gandhi vestido de Charles Bronson", y ha acusado a su antecesor en el cargo, Artur Mas, de ser quien torció el proceso soberanista al convertir una reclamación a pie de calle en una de carácter institucional para salvar su cabeza.