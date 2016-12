Los siete yihadistas contaban con más de 40 perfiles en Facebook para captar a lobos solitarios

El tribunal de la Audiencia Nacional que condenó a siete integrantes de una célula yihadista a entre tres y medio y siete años de prisión por delito de adoctrinamiento terrorista ha concluido que el grupo llegó a abrir 42 perfiles en Facebook con dos objetivos clave, "difundir la ideología del Estado Islámico" y captar a personas para que se trasladasen a Siria o actuasen en España "en su condición de lobos solitarios".

La Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal estima en sentencia del 21 de diciembre que los integrantes, --que en el juicio celebrado reconocieron los hechos y condenaron la violencia-- no solo recogían y difundían información relativa al DAESH sino que "incitaban a la acción y transmitía directrices operativas" con el objetivo final de "consolidar un califato islámico regido por el Corán y la Sharia".

'Si ustedes son llamados para ir a pelear, entonces respondan la llamada', dice uno de los textos que acompañan los montajes fotográficos y demás material que fue incautado tras el registro domiciliario, según recoge la resolución del tribunal que apunta que el grupo estaba perfectamente organizado y captaba simpatizantes a través de las redes sociales.

"Los administradores de los diferentes foros comienzan por insertar noticias, fotografías y vídeos relativos al yihadismo en general y al Daesh en particular, dando así lugar al debate. Partiendo de las opiniones que los usuarios exponen sobre los diferentes temas, los administradores sacan conclusiones sobre el grado de convencimiento de los usuarios, seleccionando a los jóvenes susceptibles de ser captados", apunta el escrito.

«Venga, a cortar cuellos» y otras frases pinchadas a los yihadistas

"Venga, a cortar cuellos", "hay que matar a los que gobiernan hoy" o "los muyahidines están bien preparados y vendrán aquí" son algunas de las frases pinchadas a los condenados de una célula yihadista de propaganda desarticulada en marzo de 2015 en España. La resolución de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que les impone esas penas recoge algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvieron entre ellos y también el contenido de los vídeos y fotografías que colgaron en la red.

Entre esas conversaciones destacan las del líder del grupo, Abdelouahab Tahtah, quien llegó a grabar a su propio hijo diciendo que quería ser yihadista de mayor y besando la imagen de un líder del Dáesh. Tahtah también se grabó a sí mismo realizando ejercicios de artes marciales para, le dijo a una mujer -también condenada- por teléfono, "animar a la gente". "Soy yo, salgo en Youtube. No se me ve... pero al contrario, si se me ve mejor, voy a tener más problemas. ¿Te lo mando?", le comentó entre risas.

En otra llamada a esa mujer, Tahtah afirmaba, en referencia al autodenominado Estado Islámico, que iban a "empezar a cortar más cabezas que nadie". "Venga, a cortar cuellos", proseguía en la conversación, y en otra ocasión añadía que "hay que matar a los que gobiernan hoy, hay que cortarles el cuello".

La sentencia explica que cuando los miembros de la célula hablaban de los detenidos que se estaban entrenando para ir a combatir con el Dáesh se referían a ellos como "gente normal que viven en España y se van para allá", les aconsejaban no decir en las redes sociales que "quieren ir" y usaban la palabra clave "Buyafar" para referirse a Siria.

El grupo tenía 42 perfiles abiertos en las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Youtube y Tuenti, así como diez páginas, comunidades y grupos, donde colgaban material de todo tipo, incluyendo vídeos de decapitaciones. "Malditos judíos y yanquis", rezaba uno de los mensajes en el que se mostraban quemas de banderas de Estados Unidos e Israel con la frase "vuestras banderas arden como vosotros arderéis en el infierno". "Corta al hereje en trozos, aplasta a los calumniadores y no dejes con vida a ningún judío" es otra de las frases que aparecían en sus montajes fotográficos.

La sentencia destaca otro con la foto de un lobo acompañada de la frase "hasta el lobo solitario se siente mal por serlo" y un comentario en el que recomendaba a los yihadistas que actúan por cuenta propia mantenerse ocultos y sin llamar la atención hasta que llegara el momento de actuar.