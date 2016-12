Los emotivos mensajes de las amigas de Diana Quer

Han transcurrido ya cuatro meses desde la desaparición de Diana Quer. Los investigadores trabajan con un volumen de información considerable que les permita esclarecer qué sucedió con la joven cuyo rastro desapareció el pasado 22 de agosto en la localidad gallega de A Pobra do Caramiñal. Pocas son las pistas reales de las que dispone el equipo mixto conformado por la Policía Judicial y la Unidad Central Operativa, y el sospechoso correo recientemente recibido ha retrasado ligeramente la investigación. La realidad es que con el paso de los días se acrecienta el dolor de sus familiares y sus seres queridos. Algunas de sus amigas más íntimas como Ali y Sandra decidieron mandar un mensaje a la propia desaparecida aprovechando estos días tan marcados por las reuniones familiares.

Las notas de voz enviadas por dos amigas de Diana Quer, cuyos investigadores afirman que "podría seguir viva", fueron publicadas por el programa 'Espejo Público' durante este pasado martes 27 de diciembre. Dos cartas que destilan tristeza y dolor por la situación, pero también el cariño y la fortaleza de los lazos de amistad. Si bien, el desconcierto que se vive más de 120 días después de su desaparición hace que dos mensajes se diferencien por el tono. El primero lo firma Ali, quien no tiene dudas de que la joven sigue viva; el segundo, que lo respalda Sandra, concluye con idéntico planteamiento, pero deja una puerta abierta para esperar la peor de las noticias.

"Diana ya llegan las Navidades y no estás con nosotros. No sé cómo explicar todo lo que te echo de menos y las ganas que tengo de verte y que vuelvas. Estés donde estés, por favor, espero que estés bien. No me imagino más tiempo sin ti. Te echo mucho de menos. Echo de menos que me cuentes cosas, que me hagas reír y que me digas que me quieres. Vuelve pronto Diana, por favor, te necesitamos con nosotros. No es lo mismo sin ti. Te quiero", reza el primer mensaje de una de las amigas de Diana Quer.

Sin embargo, el segundo mensaje sobre Diana Quer asegura que se le hace imposible "asimilar que ya no estés aquí". A pesar de ello, quiere mantener "la esperanza de que vuelvas".

Esta es la misiva literal: "Se me hace imposible asimilar que ya no estás aquí, junto a mí. Que llegan las navidades y que ya hace cuatro meses que ocurrió esta desgracia. Pero aún tengo la esperanza de que vuelvas aquí conmigo para seguir apoyándonos la una y la otra, siempre, pasase lo que pasase. Que si escuchas esto desde algún lado, quería recordarte lo muchísimo que te quiero y que es verdad eso que dicen de que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Porque yo no he sido capaz de darme cuenta de lo mucho que me haces falta. Quiero que me llegue ya un mensaje de buenos días tuyo o un tuit con una foto nuestra diciendo lo bien que nos lo pasamos el día anterior. Que te echo mil de menos Diana, que te necesito a mi lado, para siempre. Desde aquí todos te mandamos muchísimo ánimo y todo el cariño que somos capaces de darte. Que siempre has podido con todo y que esto no va a poder contigo. Acuérdate, siempre fuerte gordi, siempre. Que tú puedes con todo. Cuando vuelvas aquí vamos a estar todos esperándote con los brazos bien abiertos. Te quiero".