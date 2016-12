Anulan las 35 horas semanales de los funcionarios vascos

Cuando una comunidad autónoma legisla normas que no le incumben debería denunciarse la usurpación de funciones y el polític@ de turno ir al paro, que para lo que sirven algunos y no seguir cobrando. Si son ignorantes, como mínimo que no ocupen cargo y una buena multa a tanto dictadorzuelo t aquí en Andalucía tenemos otra que tal cabalga.