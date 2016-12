El Gobierno estudia obligar a las empresas a informar de los salarios que pagan a hombres y mujeres

Todo el mundo es reticente a informar a sus compañeros del contenido de sus nóminas, no sabemos por qué; será vergüenza, será envidia, ... el caso es que nadie sabe lo que gana el de al lado. Hace años yo pensaba que los Sindicatos si que vigilaban este tema y por ello cuando veía noticias en el telediario respecto a las diferencias salariales, me sorprendía y pensaba: pero esto por qué no lo vigila alguien con poder como los Sindicatos. Creo que una labor de transparencia al respecto acabaría con muchas cuestiones. Si de todas formas Hacienda se va a enterar, ¿por qué no el resto?