Mercedes Clase C Coupé y Cabrio Y como tope de gama el espectacular AMG C 43 con 390 caballos de potencia Miércoles, 21 marzo 2018, 14:16

Tras el estreno de la nueva Clase C en carrocería berlina y familiar (Estate), ahora la gama crece con los modelos de dos puertas en versiones cupé y cabrio. Además, y como tope de gama, figura el espectacular AMG C 43 con un motor de seis cilindros y tres litros que rinde una potencia de 390 CV. Los nuevos modelos llegarán a los concesionarios en julio.

Esta nueva carrocería de dos puertas se beneficia de algunas de las modificaciones introducidas en la berlina y el Estate. Es el caso de los nuevos motores de cuatro cilindros, en parte con la singular red de 48 voltios (EQ Boost) que aporta mayores prestaciones y eficiencia, evolución del diseño deportivo, nuevas llantas de aleación y nuevos colores.

Los cambios son numerosos, como los faros de led High Performance o los de tipo Multibeam con luz de carretera Ultra Range como opción, nuevo puesto de conducción digital con volante multifunción, numerosas posibilidades de personalización con una iluminación de ambiente en 64 colores o el control de confort Energizing para aumentar el bienestar, sistema de sonido adicional con nueve altavoces y el nuevo tren de rodaje con amortiguación regulable.

Nuevos motores de cuatro cilindros

La nueva Clase C equipa la nueva generación de motores de gasolina de cuatro cilindros con una cilindrada de 1,5 litros en el gasolina C 200 y de dos litros en el diésel C 220 d. Es novedad un sistema adicional de 48 voltios con un alternador por correa (EQ Boost) que añade potencia durante un breve periodo de tiempo pero al mismo tiempo es más eficiente de combustible porque al decelerar, el alternador recupera energía cinética y recarga la batería.

Respecto al nuevo C 220 d, el motor es más compacto y pese a la menor cilindrada y a un peso inferior, en comparación con el modelo anterior, desarrolla 24 caballos más hasta una cifra de 194 CV. El consumo oficial medio varía entre 4,6 y 4,9 para el cupé y unas pocas décimas más en el cabrio. En cuanto a las prestaciones, acelera de cero a cien en 7,5 segundos y la velocidad máxima es de 233 kilómetros por hora.

El tope de gama es el AMG C 43, ahora con el propulsor V6 de 3,0 litros que desarrolla 390 CV y rinde un par motor de 520 Nm, disponible desde solo 2.500 hasta las 5.000 rpm. El coche acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y la velocidad se limita como es habitual a 250 km/h.

El denominado sistema de control dinámico de la carrocería incorpora una regulación progresiva de la amortiguación. Se trata de un dispositivo que controla la dureza de los amortiguadores en combinación con las propiedades del motor, cambio y de la dirección y lo hace en función del tipo de conducción, la velocidad y el estado de la calzada. Este sistema opcional va asociado a una dirección más directa que combina una desmultiplicación variable en función del ángulo de la dirección, dependiente de la velocidad, para un manejo más suave.

También es posible variar la configuración de la suspensión en tres niveles (Comfort, Sport y Sport+). El primero es un ajuste más confortable, que compensa mejor las irregularidades de la calzada y mejora el confort de marcha. Al seleccionar los Sport se endurece la amortiguación.

La nueva carrocería de la Clase C se caracteriza por su combinación de deportividad y clase. Los elementos estéticos dominantes se sitúan en el frontal y en la parte posterior, y también son característicos los faros y las luces posteriores. El nuevo parachoques y la parrilla de efecto diamante confieren un carácter propio. Los faros High Performance con un diseño renovado son de serie y aportan un toque más sofisticado. Además, y por primera vez en esta serie, se ofrecen faros Multibeam con luces de carretera adaptables.

Detalles del equipamiento AMG

La línea AMG refuerza el aspecto deportivo. Incluye, entre otros elementos, la parrilla de efecto diamante con adornos cromados, un faldón delantero específico, entradas de aire deportivas. Con el paquete Night, disponible por primera vez para el cabrio hay detalles en negro en el faldón delantero y trasero, así como en las carcasas del espejo retrovisor exterior. Son nuevas las luces traseras de led, con un diseño más acentuado.

El interior deportivo con asientos integrales se distingue por detalles digitales en el puesto de conducción. Se ofrecen nuevos materiales, como madera de nogal marrón o de roble antracita y la función de arranque sin llave forma parte del equipamiento de serie. El opcional cuadro de instrumentos completamente digital dispone de tres estilos diferentes, Classic, Sport y Progressive. Gracias a los mandos táctiles en el volante es posible controlar todas las funciones de la instrumentación y del sistema de información y entretenimiento sin necesidad de separar las manos del volante.

La nueva Clase C monta la generación más moderna de sistemas de asistencia a la conducción que en determinadas situaciones se puede conducir de forma semiautónoma. El alcance de los sistemas de cámaras y de radar llega ahora hasta los 500 metros, mientras que el entorno se explora mediante sensores en un margen de hasta 250 metros hacia delante, 40 m hacia los lados y 80 m hacia atrás. A esto se suma la exploración con ayuda de la cámara, con un margen de 500 metros hacia delante, 90 en 3D.

Otra de las ventajas es que utiliza los datos de los mapas de carreteras y de navegación para ayudar al conductor en numerosas situaciones y adaptar la velocidad, por ejemplo, al acercarse a curvas, cruces o rotondas. Otras nuevas funciones son el asistente activo de dirección, un asistente activo para cambio de carril de funcionamiento intuitivo y otro para la parada de emergencia y el asistente de frenado activo se amplía con nuevas funciones.

El control de confort Energizing conecta diferentes sistemas del aire acondicionado y de los asientos (calefacción, ventilación), así como los efectos de luz y musicales. Según el equipamiento hay hasta seis programas (frescor, vitalidad, calor, bienestar, ambiente placentero y entrenamiento). Con un acompañamiento musical adecuado, se memorizan cinco canciones por programa.

Otra novedad es el aviso automático en caso de que el vehículo sea remolcado o sufra daños durante el estacionamiento de otro vehículo. Los sensores del equipo opcional pueden reconocer una situación y envían un aviso a la Mercedes me App. El listado de equipos opcionales incorpora como novedad un sistema de sonido adicional. Con nueve altavoces y una potencia de 225 vatios (dos altavoces Frontbass de 50 W y cinco canales más de 25 W cada uno), se posiciona entre el estándar y el surround Burmester.