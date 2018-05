La UGR es la universidad andaluza que más aparece en los medios de comunicación internacionales El periodista de Reuters Jim Drury, durante la reciente grabación de un reportaje con el catedrático de Antropología Física de la UGR Miguel Botella y su equipo de investigación, en la Facultad de Medicina. / UGR El trabajo de investigación 'Universidades españolas en la prensa extranjera. Análisis de su cobertura periodística', elaborado por la Universidad de La Rioja, cuantifica las referencias a las universidades españolas en los medios de comunicación extranjeros R. I. GRANADA Miércoles, 16 mayo 2018, 08:59

La Universidad de Granada lidera, a nivel andaluz, el ranking de cobertura periodística internacional de las universidades españolas, elaborado por los investigadores de la Universidad de La Rioja Rafael Repiso y María Ángeles Chaparro-Domínguez.

El trabajo de investigación Universidades españolas en la prensa extranjera. Análisis de su cobertura periodística cuantifica las referencias a las universidades españolas en los medios de comunicación extranjeros, uno de los indicativos de impacto y calidad de las instituciones académicas.

Según explican los investigadores, «se lleva a cabo un análisis cuantitativo de los textos publicados en la prensa internacional, indexada en la base de datos ProQuest® News & Newspapers, en los que aparece alguna de las 81 universidades españolas. Se analizan 37080 textos publicados en 1119 cabeceras de prensa internacional de 80 países».

Los principales resultados de este estudio muestran cómo Estados Unidos y México son los países donde las universidades españolas tienen mayor presencia en las cabeceras periodísticas extranjeras. Además, se observa que existe una correlación fuerte entre el número de textos periodísticos publicados y la producción científica de primer nivel desarrollada en las universidades.

A nivel nacional, la Universidad de Granada es la quinta de España en repercusión en los medios de comunicación extranjeros, solo por detrás de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Navarra y la Universidad de Salamanca, y se sitúa por encima de otras instituciones de prestigio como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid o la Universidad de Valencia.

«Una de nuestras estrategias principales es la difusión internacional de la información que surge de la Universidad de Granada, especialmente en el área de divulgación científica», explica José Ángel Ibáñez Zapata, director de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR.

En las últimas semanas, las noticias relacionadas con investigaciones de la UGR que se elaboran desde la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada han despertado el interés de medios de comunicación de referencia a nivel mundial como The Guardian, The Times, The Independent, National Geographic, Daily Mail o The Wall Street Journal.

Además, diferentes agencias de noticias y medios de comunicación internacionales como Reuters han visitado las facultades y centros de investigación de la UGR para hacerse eco de trabajos científicos de primer nivel que se desarrollan en esta universidad.