De la travesía del desierto y el mar a la residencia universitaria Cuatro de los jóvenes, en la baranda de la residencia universitaria Fernando de los Ríos. / A. G. P. La Fernando de los Ríos abre sus puertas a la ONG Movimiento por la Paz | Acogerá durante julio y agosto a jóvenes procedentes de zonas subsaharianas llegados en pateras ANDREA G. PARRA Granada Martes, 11 julio 2017, 00:57

Asomados a la baranda, nada más ver aparecer en el patio a Carmen Casquero, brindan una enorme sonrisa y la saludan efusivamente. Los jóvenes han llegado estos días atrás en patera. Han sido acogidos en la residencia universitaria Fernando de los Ríos. Los recuerdos les angustian. La travesía en el mar ha sido dura y la anterior ruta de país en país fue un desgarro que les acompañará toda su vida. Son jóvenes llegados de países subsaharianos. Mohamed explica que dejó Guinea-Conakri para salvar el pellejo. En su país, es un artista activista, era perseguido políticamente y viene a «Europa para salvar la vida».

Sentados alrededor de una mesa de la residencia de la carretera de Alfacar, Mohamed, Dauda, Mamadou, Yaya y Moubaca, todos llegados de Guinea; así como Ibrahim (Costa de Marfil); Alpha (Sierra Leona); y Abderramán (Ghana) dan algunas pinceladas sobre lo que buscan y lo que han pasado, pero no quieren ahondar en los recuerdos. Dejaron sus puestos de obreros de la construcción, en telecomunicaciones, cajeros, ganadería... para escapar de la represión política y, en algunos casos, también para vivir mejor porque no tenían empleo. Es la circunstancia de Abderramán, que confiesa que dejó su país por motivos económicos.

No dejan de sonreír en su conversación con Carmen Casquero, que es técnico de la ONG Movimiento por la Paz Granada. El corazón está roto de dolor, físico y emocional, pero son agradecidos. Al preguntar qué es lo que más les ha sorprendido de España no dudan en decir, en este caso Yaya, que está sorprendido de la buena acogida por parte de Salvamento y la Guardia Civil. Asimismo, comentan entre ellos que creían que España era un país más racista y no se han encontrado con eso.

Era martes el día del encuentro en la residencia Fernando de los Ríos. Llevaban en España pocos días. Alguno de ellos se había tenido que enfrentar a una travesía en la que la zódiac había perdido el motor. Relata con angustia el momento vivido hasta que fueron rescatados. La mayoría no son capaces de articular la historia que les ha traído hasta el puerto de Motril o Almería tras una travesía en patera de diez o veinte horas, desde Marruecos, pero que comenzó en algunos casos años atrás teniendo que superar fronteras y barreras que les han llevado a vivir situaciones de una gran dureza y castigos. A veces han tenido que pagar grandes sumas de dinero.

Los jóvenes llegan sin documentos y con mucho dolor físico y emocional

Llegaron a España sin nada. Incluso sin documentación. Este grupo de jóvenes así como los que lleguen durante este mes de julio y agosto, podrán descansar y reponer fuerzas en la residencia universitaria Fernando de los Ríos. Es la primera vez que se ponen a disposición de este programa. Una acogida humanitaria en la que no dudaron ni la vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, Teresa Ortega; y desde servicios sociales del distrito Norte del Ayuntamiento, en abrir ventanas y puertas. Es una residencia municipal adscrita a la Universidad granadina.

Desde Movimiento por la Paz Granada llamaron a esta puerta porque la semana pasada se tuvieron que enfrentar a una situación de emergencia en la que no tenían recursos para dar cobijo a los jóvenes que llegaron en pateras. Cuentan con nueve pisos en los que acogen a 64 personas, ahí pueden estar hasta tres meses.

En breve pondrán en marcha otros dos alojamientos más con capacidad para 12 personas. El programa acoge a los jóvenes llegados de la zona subsahariana durante tres meses. En la residencia van a estar los primeros quince días. La mayoría, una vez localizadas sus familias, siguen su ruta a Alemania, Bélgica, Francia o a diferentes ciudades españolas.

Han llegado sin ropa y sin nada. Movimiento por la Paz les ayuda a cubrir las necesidades básicas. Les proporciona ropa, comida... en esta «estación de paso. En esta área de descanso», relata Carmen Casquero, que es conocida entre los jóvenes que llegan en patera como 'Mamá África'. Tiene siempre una palabra de consuelo y buenos consejos.

Codo con codo en todo esto está Rafael Sánchez, que es el coordinador de Movimiento por la Paz en la delegación de Granada. Esta organización está operando en tierras granadinas desde los noventa. Desarrolla numerosos programas y desde enero de 2016 participa en el de Acogida Humanitaria financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Hasta el día 1 de julio solo contaban con pisos de acogida, este verano, durante julio y agosto, disponen, como se ha indicado, del recurso de la residencia universitaria en la que tienen a su disposición unas cien plazas. Esta semana había más de cuarenta jóvenes llegados de diferentes países subsaharianos en busca de una nueva vida, pero con muchas cicatrices en el corazón.

«Llegan molidos, sin nada», relatan Rafael, Carmen y Ana, que también participa en el programa. Llegan con problemas de salud por el cansancio y son atendidos. «Aquí la H es con mayúscula», subraya Carmen Casquero, la H de Humanitaria. Son jóvenes con una mochila llena de momentos muy duros y 'Mama África', como ellos la llaman, está a su lado para ayudar y para decirles que lo principal es el respeto. «Respetarnos todos», destaca.

Así, mientras se reponen y cogen fuerzas, los chicos que hablan para este reportaje no dejan de sonreír a Carmen, Rafael, Ana, Florence Lazarko y a Sergio Chica, de la residencia. Bromean con Carmen Casquero con si son de Messi o Ronaldo y con la comida a la que deben acostumbrar su estómago, aunque en ningún momento se quejan. Son jóvenes agradecidos.

Dauda, Mohamed, Alpha, Yaya, Ibrahim... llegaron con mucho dolor y sufrimiento. Otros se quedaron en el mar. Mohamed, como dijo, salvó su vida escapando del país y de las garras del mar. Movimiento por la paz les acompañará durante los primeros días en España. La realidad seguirá siendo dura, pero algo más llevadera al menos físicamente. El mismo martes por la noche se produjo una nueva tragedia en el mar de Alborán. Tragedias que no cesan.