Segundo día del Foro de Emprendimiento de la UGR La primera mesa redonda ha dado voz a los protagonistas del evento, los emprendedores

El Espacio V Centenario y en el Centro de Emprendimiento «BREAKER» de la UGR ha acogido este jueves la segunda parte del III Foro de Emprendimiento de la Universidad de Granada.

La primera mesa redonda de las producidas durante la jornada ha dado voz a los protagonistas del evento, los emprendedores, que han debatido durante algo más de una hora sobre los problemas a los que se enfrenta todo aquel que intenta iniciar un negocio, actividad moderada por José Antonio Martínez Amat, presidente de AJE Granada. En la mesa redonda surgió casi desde el minuto cero los problemas de financiación, cómo conseguir ese fondo económico que permita producir las primeras ventas y cómo llegar al cliente.

Carmen Bermejo, presidenta de la Asociación Española de Startups, remarcó que las instituciones públicas no apoyan de forma práctica al emprendimiento, pues todo son costes y trabas desde el inicio de la actividad económica, aunque no se haya vendido un solo euro. Ponía como comparación otros países europeos donde no se paga la cuota de autónomo hasta que la startup comienza a dar beneficios. Adrián Martínez, cofundador y CTO de Outbarriers, alertaba del peligro de conseguir financiación y no tener el producto o servicio listo para dar respuesta a las necesidades del mercado. Luisa Mula, fundadora de Live Proyect Granada y creadora de SOS10, ponía sobre la mesa las dificultades de los nuevos proyectos para acceder a los canales habituales de comercialización y, como madre y empresaria, la dificultad de conciliar la vida empresarial y familiar. También participó en la mesa Javier Canas, CEO de Bracelit, que incidió en la importancia de conseguir un equipo de emprendedores dinámico y comprometido con el proyecto, implantando medidas como el dinamyc equity para determinar el porcentaje de participación de cada socio en el proyecto.

Conferencia sobre emprendimiento corporativo

A continuación, Diego Rocha, director de Estrategia e Innovación de Sacyr, impartió una interesante conferencia sobre «Cómo activar el gen emprendedor en una gran corporación», mostrando cómo la irrupción de la economía digital ha forzado a evolucionar y diversificarse grandes empresas que pertenecen a los sectores que tradicionalmente han sido menos favorables a la irrupción de las nuevas tecnologías. Las grandes corporaciones confían en el intraemprendimiento, el emprendimiento corporativo y la innovación abierta para copar nuevos nichos de mercado y ser más resistentes a la imparable evolución de la economía mundial.

Mesa redonda TICnovación: retos y oportunidades

La mesa TICnovación: retos y oportunidades, moderada por Manuel Ortigosa (director general de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía), juntó en un mismo espacio a cinco expertos de diversas disciplinas del área TIC. Santiago Cortés, Lab Manager de AlienVault, destacó como las amenazas de ciberseguridad debe orientar al diseño de productos y servicios que sean robustos, pues hoy en día las guerras no se libran en el campo de batalla, sino que la economía de un país puede ser destruida con un «simple» ataque cibernético. Eduardo Ros, catedrático de Arquitectura de Ordenadores de la UGR y CEO de Sevel Solutions, incidió en la importancia de levantarse tras fracasar en cualquier intento emprendedor, hasta encontrar la solución tecnológica que irrumpa en el mercado como su software de sincronización de relojes con precisión de nanosegundos que actualmente utiliza el CERN, la Agencia Espacial Europea o la bolsa de Frankfurt. Francisco Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UGR, y uno de los investigadores más prestigiosos del mundo en esta área de conocimiento, comentó las posibilidades que los algorimtos, el big data y la inteligencia artificial ofrecen a la sociedad de hoy, llegando a afirmar que son estos tres aspectos de la informática los que cambiarán el mundo en los próximos años. Miguel Calero, cofundador de Kafkian, compartió con los asistentes el reto de trasladar la tecnología blockchain al día a dia de los ciudadanos, incluso en sectores como la agricultura. Enrique Villa, CTO de Wellness Telecom, explicó a los asistentes como las Smart cities y la integración de diversas tecnologías para conseguir las ciudades inteligentes supone una mejora en la gestión de los recursos económicos y ambientales, que redundan en un beneficio para toda la sociedad.

Concurso de pitchs de emprendedores granadinos

Para finalizar la jornada matutina, los emprendedores que durante las dos jornadas del foro han expuesto en los pasillos del Espacio V Centenario han participado en un concurso de pitches ante un numeroso jurado formado por todas las instituciones que de una u otra manera apoyan el emprendimiento en la provincia de Granada. Tras una divertida sesión de presentaciones de dos minutos cada una, resultó ganador el proyecto Apinature, que se basa en el aprovechamiento de la cría de abejas –apicultura- no sólo para extraer los recursos tradicionales como la miel, polen o cera, sino también su veneno, ya que la apitoxina ha resultado ser un excelente antiinflamatorio y analgésico, entre otras propiedades medicinales.

Talleres formativos

Por la tarde, los participantes en el Foro de Emprendimiento han disfrutado de dos talleres en las instalaciones de BREAKER: uno sobre Diseño basado en el ser humano, impartido por Hipopotesis, y otro sobre Cómo hacer una entrevista en medios de comunicación, donde Ana Fuentes de Giro Comunicación ha ilustrado a los emprendedores sobre cómo responder a las preguntas de un directo en radio o televisión, o como contestar a cámara en un reportaje.

Javier Imbroda: Cómo emprender acompañado

Para finalizar el III Foro de Emprendimiento, que se ha podido seguir en streaming por el Facebook de UGRemprendedora y por Twitter con el hashtag #UGRsuma, Javier Imbroda exseleccionador nacional de baloncesto ha deleitado a la numerosa audiencia que abarrotaba la sala de eventos del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Granada BREAKER, con una masterclass sobre cómo emprender acompañado. Durante casi hora y media, Javier ha ido recorriendo su vida personal y profesional y ha ido desgranando los valores que, a su juicio, son necesarios para el éxito en cualquier proyecto emprendedor: pasión, ganarse el respeto, hacer visible el talento, tener mentalidad competitiva, dirigir el éxito y gestionar el fracaso. Los participantes han podido tomar nota de los tipos de personas que hay que saber detectar y evitar y aquellas que son garantía de un equipo de éxito.

Con esta ponencia se dio paso a un networking entre los emprendedores y amigos de UGRemprendedora, que han comentado en un ambiente distendido sus proyectos.

Los participantes han participado activamente en la red social Twitter con el hashtag #UGRsuma y en las diferentes sesiones, y siguiendo en Facebook el streaming de todas la sesiones. El foro ha sido organizado por la Coordinación General de Emprendimiento de la Universidad de Granada, con el apoyo de la Cátedra Andalucía Emprende de la Universidad de Granada.

UGRemprendedora

La Coordinación General de Emprendimiento es el órgano responsable del diseño e implantación de su estrategia de emprendimiento de la Universidad de Granada. Esta estrategia se basa en la configuración de un modelo actual de Universidad emprendedora con actividades transversales a todas las áreas la Universidad y dirigidas a todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, egresados, PDI y PAS) con el objetivo de generar innovación y crear valor económico y social.

La estrategia de emprendimiento tiene los siguientes objetivos generales:

Mejorar la empleabilidad de los estudiantes de grado, posgrado y egresados mediante la creación de empresas/startups, el autoempleo y el desarrollo de capacidades emprendedoras para innovar y crear valor para la comunidad.

Favorecer la transferencia de conocimiento al sector productivo mediante la creación de empresas basadas en resultados de investigación (spinoffs) y el desarrollo de proyectos innovadores para empresas e instituciones.

Impulsar las iniciativas intraemprendedoras e innovadoras surgidas en la Universidad que redunden en la mejora de la docencia, la investigación y la gestión.

Para conseguir estos objetivos, bajo la marca UGRemprendedora se desarrollan anualmente más de 200 actividades de fomento, formación, tutorización y desarrollo de proyectos emprendedores dentro de todos los estamentos de la institución universitaria: alumnos, personal docente e investigado y personal de administración y servicios de todos los campus de la Universidad de Granada, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Foro de Emprendimiento

Este foro que se celebra anualmente tiene como objetivo servir de punto de encuentro entre los miembros de comunidad universitaria, emprendedores y agentes del ecosistema emprendedor interesados en compartir sus experiencias y conocimientos en torno al emprendimiento. El emprendimiento es una de las líneas estratégicas de la Universidad de Granada, y con la organización de este tipo de actos y el resto de actividades que durante el curso organiza la Coordinación General de Emprendimiento de la Universidad de Granada –UGRemprendedora- se promueve e impulsa el espíritu emprendedor entre los casi 60.000 miembros de la comunidad universitaria (alumnos, profesores e investigadores y personal de administración y servicios).