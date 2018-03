La rectora Pilar Aranda preside la final del concurso '3 Minute Thesis' en la Universidad de Granada Semifinal del concurso 3MT en la UGR. / UGR Tendrá lugar el lunes, 19 de marzo, a las 20 horas en el Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo, con entrada libre hasta completar aforo R. I. GRANADA Viernes, 16 marzo 2018, 11:49

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, presidirá el lunes, 19 de marzo, a las 20 horas en el Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo la final del concurso “3 Minute Thesis” (3MT), que se celebra por segundo año consecutivo en la Universidad de Granada (UGR), organizado por la Escuela Internacional de Posgrado (EIP) en colaboración con el Doctoral Studies Group de las universidades del Grupo Coimbra y la Oficina de Gestión de la Comunicación (OGC) de la UGR.

En ella participarán ocho estudiantes de Doctorado de la UGR, que deberán exponer en qué consiste su tesis doctoral, de una forma divulgativa y amena, para que el gran público la entienda. Las reglas del concurso exigen a los participantes hacerlo en un máximo de 3 minutos, en inglés y con la ayuda de una sola diapositiva.

Los ocho doctorandos que han llegado a la final del concurso 3MT en la UGR son:

Cristina Cadenas, del Programa de Doctorado en Biomedicina, con “I have a present for you”

Naomi Cano, del Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública, con “Food is not a fairy tale for kids!”

Jairo Hidalgo, del Programa de Doctorado en Biomedicina, con “Every minute counts”

Rocío Martínez, del Programa de Doctorado en Biomedicina, con “A secret weapon”

Daniel Molina, del Programa de Doctorado en Biomedicina, con “Stranger things”

José Rafael Mora, del Programa de Doctorado en Biomedicina, con “Fiction or reality?”

Mayka Telga, del Programa de Doctorado en Psicología, con “A common mistake”

Ana Valverde, del Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas, con “46”

De estos ocho semifinalistas, el próximo lunes saldrá un único ganador en la UGR, que tendrá la posibilidad de pasar a la final internacional que se celebrará en Salamanca a comienzos de julio.

Un total de 17 concursantes, pertenecientes a los diferentes programas de las Escuelas de Doctorado de la Universidad de Granada, han competido este año por ser uno de los 8 finalistas seleccionados por el jurado, compuesto de tres personas ligadas al ámbito de la Comunicación y difusión científica: José Ángel Ibáñez, director de Comunicación de la UGR; Ana Crespo, catedrática de Geodinámica de la UGR y jefa de Investigación del Parque de las Ciencias de Granada, y Diego García, redactor del programa de televisión “Con Ciencia” de Canal Sur.

Al acto del lunes, cuya entrada será libre hasta completar aforo, asistirán asimismo la vicerrectora de Docencia de la UGR, María López Jurado; la ex presidenta del Comité Ejecutivo del Grupo Coimbra de Universidades y vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Dorothy Kelly, y la directora de la Escuela Internacional de Posgrado, Teresa Bajo.

El concurso 3MT está basado en una idea desarrollada por la Universidad de Queensland (Australia), que se ha extendido a muchas otras universidades del mundo. El objetivo es desarrollar la capacidad de comunicación y difusión científica de los jóvenes investigadores en formación a través de su participación en el certamen.

Para ayudar a los alumnos a preparar su charla, la EIP y la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR han organizado un Taller de Comunicación de un mes de duración, en el que los participantes han aprendido algunas claves para divulgar mejor su trabajo.