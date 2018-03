La rectora defiende la sanción impuesta a un profesor por «conducta no adecuada» El Defensor Universitario, durante la presentación de su informe anual, ayer. / Alfredo Aguilar Alumnas censuran por «laxa» la pena de suspensión de 90 días de empleo y sueldo para el docente y Pilar Aranda asegura que se trata del castigo máximo ANDREA G. PARRA GRANADA Martes, 20 marzo 2018, 02:19

«Creemos que esta sanción es muy laxa». La valoración la hizo una universitaria en el claustro de ayer lunes en relación a la medida de la Universidad de Granada (UGR) de sancionar a un profesor a noventa días sin empleo y sueldo por una «conducta no adecuada». Estas últimas tres palabras las recalcó la rectora Pilar Aranda porque no ha sido por acoso sexual sino por una «conducta no adecuada». El juzgado de instrucción archivó en su día la denuncia por acoso sexual de una alumna y la Universidad, sin embargo, ha decidido castigar al profesor por «conducta no adecuada».

Este asunto, la denuncia a finales de 2015 por parte de una alumna a un docente por acoso sexual, estuvo presente en el claustro de presentación del informe de 2017 del Defensor Universitario porque hace escasos días que se conoció la resolución de la rectora que ha determinado este castigo al profesor. Otra alumna tomó la palabra ayer para valorar que la sanción había sido «bastante pequeña».

La rectora Pilar Aranda explicó que la sanción de noventa días sin empleo y sueldo es la máxima que se puede aplicar al docente por esa «conducta no adecuada». Tras el informe del instructor, la resolución de la rectora contempló el castigo que se tipifica como máximo en el estatuto. La alumna que tomó primero la palabra opinó que era una sanción «muy leve» ante un acto «tan grave». El Defensor Universitario, Antonio Ángel Ruiz, desglosó cómo desde el primer momento, allá por finales de 2015, a esa alumna se le acompañó y orientó en los pasos que debía seguir tanto ellos como en Inspección de Servicios. En todos estos años se ha reunido con ella unas cinco veces. «Ha funcionado todo de un modo razonable», dijo Ruiz, sin entrar a valorar la resolución final ni el archivo de la denuncia por la vía penal.

No está cerrado

Tanto Ruiz como la rectora dijeron que el caso no está aún cerrado. Aún queda, a denunciante y denunciado, la vía contencioso-administrativa. «No se ha cerrado todo», advirtieron.

Es la primera vez, que se conozca, que la Universidad granadina después de cerrarse un caso por la vía penal, que determinó que no había acoso sexual, aplica una sanción a través de una resolución de la rectora de esta magnitud.

Desde la institución insisten en que no es por acoso sino por «conducta no adecuada».

Por otra parte, la rectora avanzó que están trabajando en el segundo plan de igualdad. Asimismo, destacó el protocolo contra el acoso -cuando se denunció este caso aún no estaba en vigor- y dijo que analizarán en la relación de puestos de trabajo nuevos especialistas -psicólogos, técnicos...- para ampliar el número de empleados en la Unidad de Igualdad.