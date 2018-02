Profesores de la UGR vuelven a la calle para pedir igualdad de derechos del personal temporal y fijo "Consideramos que el plan de estabilización de los contratados doctores interinos recogido en dicho acuerdo, genera muchas dudas legales y puede ocasionar situaciones de vulnerabilidad en el profesorado", denuncian A. G. P. GRANADA Viernes, 16 febrero 2018, 12:42

El colectivo de ayudantes doctores y contratados doctores interinos vuelve a la calle por la deriva de asuntos que les afectan profundamente. “Stop fraude de ley en la universidad. Promoción vía acreditación. Igualdad de derechos del personal temporal y fijo”. Son algunas de las consignas con las que se manifiestan para que se les reconozcan sus derechos. El miércoles por la tarde se manifestaron.

El 27 de febrero se ha convocado la Mesa General de universidades, para ratificar el acuerdo alcanzado a fecha de 15 de septiembre en mesa sectorial sobre distintas cuestiones que afectan al personal docente e investigador. El colectivo está insatisfecho con muchas de las cuestiones plasmadas en este acuerdo, según manifiestan.

“Consideramos que el plan de estabilización de los contratados doctores interinos recogido en dicho acuerdo, genera muchas dudas legales y puede ocasionar situaciones de vulnerabilidad en el profesorado”, denuncian.

¡El acuerdo plantea qué un profesor interino, que concursa a la plaza que cubre y que no la obtenga porque hay un candidato mejor, puede permanecer en su puesto generando una doble plaza de difícil encaje legal y administrativo. No queremos experimentos con nuestra situación laboral. No queremos que nos prometan que ‘no va a pasar nada’, cuando las noticias y sentencias judiciales van en otro sentido...”, lamentan.

Asimismo, recuerdan que “hace escasamente una semana saltaba a la prensa que un tribunal ha obligado a la Universidad de Málaga a readmitir a tres profesores que habían finalizado sus cinco años de ayudantes doctores y a los que había rescindido su contrato. El motivo: No habían obtenido la acreditación de contratado doctor. El principal argumento del tribunal para obligar a la universidad a readmitir a estos profesores, fue que estos ayudante doctores se encontraban cubriendo necesidades estructurales con contratos temporales, y que, por lo tanto, su contratación era en fraude de ley”.

“Pensamos que esto no lleva sino a reforzar la necesidad de articular una carrera profesional basada en la promoción vía acreditación que acabe con los falsos contratos temporales en fraude de ley. No solamente están afectados los profesores ayudantes doctores y contratados interinos, sino también asociados laborales y sustitutos interinos que llevan concatenando contratos temporales durante años sin un horizonte claro. La promoción vía acreditación se está haciendo de hecho para ayudantes doctores en otras comunidades autónomas, y también se ha hecho para otras figuras contractuales en Andalucía. ¿Por qué no se hace? Es posible, legal y justa. Evitaría situaciones sonrojantes como la que se ha producido en la Universidad de Málaga, en donde el juzgado ha venido a dar la razón a los profesores despedidos. ¿Queremos eso?”, arguyen.

Por último, relatan que Hacienda ha venido a recortar las plazas destinadas a la estabilización de contratados doctores interinos. “En la Universidad de Granada se ha pasado de 43 plazas solamente 11. Ahora, es necesario esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, su negociación con los sindicatos, y su aprobación por parte del Consejo de Gobierno, para saber el número de plazas que se pueden convocar para estabilizar a este colectivo. ¿No es mucho más fácil seguro y económico apostar por la estabilización a través de promoción? ¿Para qué tanto gasto económico y moral del profesorado?”, se preguntan.

Desde hace meses, las distintas asambleas de Profesores Ayudantes Doctores y Contratados Doctores Interinos de las Universidades Andaluzas, han estado trabajando en una propuesta de modificación de la Ley Andaluza de Universidades que permita la Promoción Vía Acreditación de estos dos colectivos.

Están concertando a nivel a toda Andalucía reuniones en los distintos Vicerrectorados para presentar esta propuesta. Así como con los sindicatos mayoritarios: CCOO, UGT, CSIF. “La promoción vía acreditación a través de la modificación de la Ley Andaluza de Universidades, supone una alternativa viable, legal y que supone menos complicaciones y riesgos que el plan de estabilización reflejado en el acuerdo de 15 de septiembre de mesa sectorial”, remata a Asamblea de Profesores Ayudantes Doctores y Contratados Doctores Interinos.