El profesor de los alumnos felices Isaac J. Pérez, en su despacho de la Facultad de Ciencias del Deporte, que es como un museo. / Ramón L. Pérez Perfil Entrevista a Isaac J. Pérez López, docente de Educación Física y Deportiva de la UGR | Elegido uno de los cinco mejores maestros de España, desde pequeño quiso ayudar a la gente a aprender para mejorar el mundo ANDREA G. PARRA GRANADA Sábado, 17 marzo 2018, 20:25

ISAAC J. Pérez López (Granada, 19-03-1976) no es un profesor del montón. Es un líder, sin pretensión de serlo, como pueden ser los personajes principales de Star Wars o Juego de Tronos. Esas películas que vuelven locos a los estudiantes y que este granadino ha sabido utilizar para que los universitarios que van a sus clases no olviden nunca lo que aprenden en la facultad. Ha roto con todo lo tradicional en las aulas en la Universidad de Granada (UGR) y se ha ganado el reconocimiento de sus alumnos y el haber sido elegido como uno de los cinco mejores profesores de España (Premios Educa Abanca 2017).

Aquel niño que estudió en el colegio Ave María San Isidro (EGB), el colegio Santo Tomás de Villanueva (BUP y COU) y el chaval que se formó en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Granada ya soñaba con un mundo mejor y poder poner su granito de arena desde la educación. Desde pequeño ha estado ligado al deporte especialmente al Kárate y al baloncesto. Muy joven, además, trabajó con niños y adolescentes como monitor de tiempo libre, campamentos de verano y en labores de voluntariado.

Al descubrir la carrera de INEF, donde podía combinar el deporte y la docencia, no lo dudó. «Era un buen estudiante, pero no excelente como sí ha sido después de profesor», recuerda Pablo Tercedor, que fue profesor de Isaac durante la carrera y ahora compañero del departamento de Educación Física y Deportiva. Apunta que sí destacaba por sus habilidades y competencias, pero el sistema de evaluación no reconocía esas habilidades. Tercedor dice que las clases de Isaac son únicas. «No es fácil de explicarlo. Yo he ido alguna vez como un alumno más para saber cómo enseñaba Isaac en clase», anota.

Con la película 'La vida es bella' ha ido configurando su modelo 'I+D+i en Educación'

A Isaac Pérez siempre le ha gustado el reto de ayudar a la gente a aprender porque cree que es la mejor forma de contribuir, a su vez, a construir un mundo mejor. Desde muy joven tuvo claro que la Educación Física es la asignatura de la «felicidad». A su juicio por la satisfacción que genera cuando se cursa y porque a lo largo de la vida muchas de las actividades de ocio que dan lugar a un mayor disfrute están relacionadas con esta asignatura. Es su mantra.

Este profesor granadino rompió durante estos años, cumple dieciocho como docente, con lo tradicional. No es que haya utilizado más nuevas tecnologías que nadie ni que haya subido más videos a Internet. En sus clases hay un día espaguetis y nubes de caramelo para aprender la lección y otro lo último de Star Wars. La música y la ficción tienen un papel fundamental a la hora de implicar a los estudiantes. Antes de impartir clase en la UGR fue profesor de instituto.

La guarida de Isaac Pérez, que es como llaman los alumnos a su despacho, está repleta de recuerdos de todo lo que le regalan. Hay de todo, póster de Star Wars, trozos de periódicos, cartones con frases, bandas, imágenes de Juego de Tronos... En esa guarida lee algunos de los 'cuervo' (correo) que recibe de esa habitante de 'Poniente' que ya lucha fuera de la facultad por conseguir un mundo mejor, o del 'Caballero de la orden del dragón' al que le ilusiona compartir con Isaac el logro de haber alcanzado su sueño de ser docente (que descubrió cuando aprendió a ver más allá de lo evidente) o de ese 'Guerrero de Naturalia' que aún se despide con un lema difícil de olvidar para todos los que con mucho esfuerzo y compromiso tratan de hacer realidad 'La Profecía de los Elegidos' ('Justicia y Honor'). Con este lenguaje se expresa Isaac dentro del aula. Su despacho es un museo.

En la facultad el personal de conserjería, limpieza... le llaman el 'inventor'

Carmen Navarro, que ha sido alumna de Isaac -todos le llaman por su nombre como uno más- en el grado y en el máster, tiene una y mil anécdotas de lo mucho que ha aprendido con uno de los cinco mejores profesores de España. No duda en destacar que Isaac se preocupa de verdad porque aprendan. «Es muy trabajador y en las clases está atento a que no falte un detalle», relata esta alumna que recuerda como utiliza canciones con mensajes muy potentes que les hacen pensar. Manuel Carrasco, AC/DC... «Con AC/DC nos dijo que teníamos que crear en nuestros alumnos, cuando seamos profesores, las mismas sensaciones que tiene una persona cuando va a un concierto de esta banda», rememora.

En estos años Isaac Pérez ha constituido en sus clases 'El Consejo de Sión', 'Los Agentes Smith', 'Los Minuteros', 'Los Cazarrecompensas'... Ha creado juegos de cartas, videojuegos y se ha esforzado para que sus alumnos sean felices. En la facultad le llaman cariñosamente el 'inventor'.