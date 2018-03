Una Spin Off de la UGR colabora en el primer perfil del feminicida en España FILIPPO MONTEFORTE / AFP La Unidad de Psicología Jurídica y Forense colabora con el Ministerio del Interior en la revisión de casos acontecidos en los últimos cinco años en los que mujeres han muerto a manos de su pareja SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Jueves, 29 marzo 2018, 01:12

Granada juega un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género en el territorio español: la Unidad de Psicología Jurídica y Forense, una spin off salida de la Universidad de Granada, colabora con el Ministerio del Interior para crear el primer perfil psicológico de asesinos sentenciados por matar a su pareja de España, lo que permitirá ver si existen patrones de conductas tipo del feminicida y, así, poder predecir y entender este tipo de crímenes e, incluso, frenarlos.

Se trata de una iniciativa única en España que serviría para escribir un antes y un después en la lucha que se libra en nuestro país para erradicar la extensa mancha que esta problemática está dejando en la sociedad. Con anterioridad, se han establecido estudios a nivel estadístico en los que se mostraba la evolución del número de víctimas de violencia de género, pero, según cuentan desde la Unidad, este perfil tipo, que nace con la creación del Equipo Nacional de revisión pormenorizada de homicidios en el contexto de la violencia de género en el ministerio del Interior en 2015, es pionero en España.

Los últimos cinco años

Los expertos que conforman esta spin off centran su labor en la revisión de los casos de feminicidios sucedidos en los últimos cinco años en los que ha habido una víctima mortal a manos de su pareja, ya hay una sentencia dictada y el autor de los hechos o está en la cárcel o ha fallecido tras suicidarse, lo que ocurre en algunos casos. En ellos, se está estudiando tanto la personalidad y los factores psicológicos y sociales del autor y su entorno como de la víctima a través de sus familiares y su círculo más cercano.

Debido a la complejidad de realizar un trabajo de este tipo y de la importancia que sus resultados pueden ocasionar para la ciudadanía, no se han planteado un horizonte temporal en el que tener listo este perfil, pero sí una cifra mínima de entre 100 y 200 casos estudiados para empezar a tener datos concluyentes.

Con la treintena de casos que han estudiado en Andalucía desde sus inicios -no solo trabajan en el territorio andaluz, sino que su labor se expande por toda España-, ya han encontrado algunos rasgos comunes entre los sujetos, pero aún no quieren aventurarse a hacer público ningún resultado hasta que no hayan finalizado su tarea. "Estos datos ayudarían a los cuerpos policiales, a las administraciones y a todos los órganos implicados en la violencia de género para que puedan utilizarlo para comprender e identificar estos hechos", comenta José María Palomares Rodríguez, coordinador de esta spin off creada en la Universidad de Granada a raíz del máster oficial de Psicología Jurídica y Forense. Han sido los propios psicólogos de la primera promoción de este estudio los que han conformado las filas de la novedosa unidad.

Iniciativa única

"De toda España, con esta característica de ser una spin off salida de una universidad, somos los únicos en España", explica Palomares. A esto añade: "Nuestra forma de actuar es mediante la realización de entrevistas y pruebas de evaluación de la personalidad en las que buscamos cómo son los sujetos y si existen en ellos posibles patrones psicopatológicos que puedan tener, pero hay muchos casos en los que no existen. Cada caso es un mundo, de ahí la complejidad del trabajo".

Para conocer la historia que se esconde detrás de cada víctima ya fallecida y así conformar este complejo puzzle, los psicólogos tienen que ponerse en contacto con sus familiares y entorno, una tarea que en ocasiones se ve dificultada por la negativa de las familias a volver a desenterrar una vivencia tan dolorosa. "Es un trabajo bastante duro. Ves hijos que se han quedado sin su madre, o a gente que ha perdido a su amiga, a su hermana, a su vecina...Son circunstancias muy duras, pero tienes que mantener ese perfil profesional para que no te afecte. Tenemos que mantener la compostura, saber que son personas que lo están pasando mal, pero tener claro que tienes que hacer tu trabajo y dejar a un lado tu opinión personal y enfocarte en sacar la mejor información posible", recalca Beatriz Hernández, otra de las componentes de la Unidad.

Con cautela

Tal y como ellos mismos señalan, es casi imposible que una persona corriente pueda distinguir en su día a día a un posible feminicida, pero gracias a este perfil, las autoridades tendrán en sus manos una importante herramienta que les permitirá identificar posibles casos y continuar con paso firme para acabar con la muerte de personas a manos de sus parejas.

"Esta labor que estamos haciendo de establecer un perfil tipo requiere mucho tiempo y mucho esmero porque tenemos que recabar mucha información y hacerlo a nivel nacional. Es un trabajo que tenemos que hacer poco a poco y con cuidado, pero que puede tener muchas consecuencias positivas para la ciudadanía", expresa José María Palomares. Una tarea complicada pero que, si un día logra su objetivo, podría convertirse en una oportunidad única para acabar con una lacra que no deja de marcar con sangre nuestro país.