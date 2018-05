La UGR participa en un proyecto sobre la mejora de la calidad de la movilidad internacional con el Norte de África 'ICMED - International Credit Mobility: a new challenge for the Mediterranean Region' se desarrolla a través del Vicerrectorado de Internacionalización y está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea R. I. GRANADA Jueves, 10 mayo 2018, 12:05

La Universidad de Granada colabora desde el año 2017 en el proyecto europeo «ICMED - International Credit Mobility: a new challenge for the Mediterranean Region». El proyecto se desarrolla a través del Vicerrectorado de Internacionalización y está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

La Universidad de Granada ha acogido los días 8 y 9 de mayo la segunda reunión del Comité Ejecutivo del proyecto. El objetivo principal del proyecto ICMED (International Credit Mobility: a new chanllange for the Mediterranean Region) es la mejora de la calidad de la movilidad internacional entre la Unión Europea y los tres países del Norte de África: Argelia, Marruecos y Túnez. El proyecto pretende desarrollar y fortalecer la capacidad de las universidades socias en el campo de las relaciones internacionales desarrollando herramientas que permiten una gestión innovadora, efectiva y eficiente de la cooperación internacional a través del intercambio de estudiantes, profesores y personal administrativo.

En concreto, se realizará un análisis detallado de la situación actual de la movilidad Erasmus+ con los países del Magreb con un especial enfoque sobre la gestión, el impacto y la promoción de este programa en la región. Entre otras actividades, el proyecto desarrollará un plan de formación del personal de las oficinas de relaciones internacionales de las universidades del Norte de África implicadas. La capacitación del personal se articulará a través de cuatro semanas de formación intensiva en las siguientes áreas: Cooperación académica entre países de la Unión Europea y del Norte África desde un punto de vista estratégico, Gestión y servicios, Reconocimiento académico y Desarrollo de titulaciones dobles y conjuntas .

El proyecto también pretende elaborar un paquete de herramientas útiles para la gestión de la movilidad, así como un conjunto de recomendaciones en materia de programas de movilidad académica internacional dirigidas tanto a las autoridades nacionales responsables de la Educación Superior en Argelia, Marruecos y Túnez como a la Comisión Europea. Los resultados serán presentados durante la conferencia final de clausura que tendrá lugar en Argelia en 2019.

En el marco de la segunda reunión del Comité Ejecutivo del proyecto que está teniendo lugar durante los días 8 y 9 de mayo en Granada, se ha organizado en la mañana del miércoles, 8 de mayo, un evento de difusión para presentar los objetivos y actividades desarrolladas por el consorcio ICMED ante la comunidad universitaria y los participantes en la 11ª Semana Internacional de Formación para Personal de Universidades Socias Internacionales que se está celebrando esta semana. La sesión ha contado con la participación de más de más de 140 profesionales y responsables de la gestión universitaria de instituciones socias del Programa Erasmus+ de países comunitarios y de todo el mundo.

La Universidad de Granada colabora desde hace años con numerosas universidades de Argelia, Marruecos y Túnez a través de convenios bilaterales, proyectos de cooperación y programas europeos de movilidad, habiendo obtenido excelentes resultados y acogida por parte de los estudiantes y del personal de las instituciones beneficiarias.