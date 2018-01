«Con este nuevo sistema hay que llevarlo todo al día o no se aprueba» Imagen de la biblioteca de la Facultad de Ciencias, repleta de estudiantes, ayer. / ALFREDO AGUILAR La UGR estrena su nuevo calendario de exámenes con alumnos más aplicados y las salas de estudio y bibliotecas llenas ANDREA G. PARRA GRANADA Sábado, 13 enero 2018, 00:31

Con el turrón aún en la mesa de estudio, los alumnos de la Universidad de Granada (UGR) se enfrentan a los primeros exámenes del calendario que ha fijado un nuevo sistema de funcionamiento académico y administrativo. Volvieron el lunes de las vacaciones de Navidad y ayer jueves comenzó oficialmente el periodo de exámenes del primer semestre. «O llevas todas las asignaturas al día y estudias desde el principio de curso -primeros de septiembre» o no te da tiempo ni apruebas». La valoración la hace Juan Manuel Alfonso, que estudia Matemáticas y ayer por la mañana repasaba en la biblioteca de la Facultad de Ciencias los últimos apuntes antes de examinarse a las cuatro de la tarde.

En este centro universitario, el modelo elegido por la junta de facultad es el de semestres cerrados. Los universitarios comenzaron a examinarse ayer y terminan el día 24 la evaluación en convocatoria ordinaria. Del uno de febrero al catorce se ha programado la convocatoria extraordinaria. Alfonso valora bien también la casuística de que con los semestres cerrados se hagan las recuperaciones una semana o dos después. «Así tienes la materia fresca», agrega.

16 facultades y escuelas han optado por el calendario cerrado y 11 lo han hecho por el abierto.

Todo lo contrario opinan Natalia Rodríguez y María Martín, alumnas de cuarto de Biología. Prefieren el anterior sistema, que tras volver de la Navidad tenía tres semanas de clase y empezaban después los exámenes. Apuntan que no les ha dado tiempo a ver todo el temario en clase. Sostienen que si suspenden una materia no les va a dar tiempo a prepararla en dos semanas para recuperarla. Natalia tiene cuatro exámenes y María, seis.

En la clase de Jessica Molina, que estudia cuarto de Biotecnología, este primer semestre sí les ha dado tiempo a que el profesor explique todo el temario. Con el anterior sistema no daba tiempo en algunas ocasiones. A Silvia Díaz, compañera de clase, no le convence demasiado este nuevo modelo. Dice que van más estresados y pone un ejemplo puntual: «En Navidad no he encontrado -por correo- a los profesores para resolver las dudas que tenía». En el modelo de calendario cerrado, las clases del segundo semestre comienzan el día 15 de febrero. Los exámenes, en este caso, se harán desde el seis de junio al 20 del mismo mes en convocatoria ordinaria. Del 28 de junio al seis de julio se realizará la convocatoria extraordinaria.

Estas estudiantes de cuarto apuntan, además, que este nuevo sistema les permitirá matricularse en el trabajo fin de grado si las aprueban todas y no tendrán que esperarse al próximo año.

Planificación

El nuevo calendario académico, que se ha puesto en marcha este curso 2017-12018, ha marcado un nuevo funcionamiento en la Universidad y en la planificación del alumnado. Estos días las salas de estudio y bibliotecas están llenas. En trece días deben hacer todos los exámenes del primer semestre. En unas facultades harán las recuperaciones en menos de una semana tras la convocatoria ordinaria y en otras comenzarán las clases del segundo semestre.

Estudiantes y trabajadores de la Universidad granadina se adaptan a un nuevo modelo que por el momento ha tenido incidencia también en la ciudad. Las clases comenzaron casi un mes antes y la capital se llenó de vida universitaria en septiembre.

Los centros universitarios que se decantaron por los semestres abiertos también comenzaron ayer los exámenes. Terminan las pruebas el día 26 y el día 29 de enero comenzarán las clases del segundo semestre. En el curso pasado en esa fecha no habían comenzado los exámenes del primer trimestre algunos de ellos.

Los centros con almanaques con semestres cerrados son mayoría, con facultades como Bellas Artes, Ciencias, Ciencias del Deportes, Ciencias Políticas y Sociología, Medicina, Odontología, Psicología, Traducción e Interpretación, la Escuela de Arquitectura o la de Caminos, entre otras. En total, 16 centros.

Las facultades con semestres abiertos suman once, con ejemplos como Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho, Farmacia, Filosofía y Letras, Comunicación y Documentación o Ciencias de la Salud, Ciencias del Trabajo, Trabajo Social y Ciencias de la Salud también en Ceuta y Melilla. En total 11 centros. Los estudiantes de los dobles grados son los que tienen calendarios más complicados porque en algunos casos, como denunciaron antes de verano, en una facultad tienen modelos cerrados y en otros abiertos. Son mixtos.

Los alumnos de la UGR se examinan y el nuevo calendario también; habrá que ver si mejoran los índices de aprobados como sucede en la mayoría de universidades que trabajan con este sistema desde hace años.