«Las mujeres matan mucho menos, pero tienen más serenidad a la hora de cometer un crimen» Sara Mata Sierra, en la Facultad de Derecho de Granada. / ALFREDO AGUILAR Sara Mata Sierra, profesora de Psicología Criminal de la Universidad de Granada: «Las personas somos morbosas ante los hechos macabros, nos dan miedo, pero no podemos quitar la mirada» CARLOS MORÁN Domingo, 25 marzo 2018, 13:31

Las mujeres asesinan «mucho» menos que los hombres, pero matan mejor. Dejan menos pistas y, en consecuencia, es más complicado capturarlas. «Había un estudio en Estados Unidos que decía que las asesinas en serie tardan ocho años en ser descubiertas y los asesinos varones, cuatro», ofrece un dato elocuente Sara Mata Sierra (Granada, 1986), que es profesora de Psicología Criminal de la Universidad de Granada.

-¿Por qué eligió una materia tan dramática, por decirlo de alguna manera?

-«Bueno, a mí en realidad me dio por la psicología. Y mi ámbito concreto de estudio es la psicología infantil. Lo que pasa es que cuando entramos en los departamentos, en mi caso en el de Psicología de la Personalidad, pues se van cubriendo unas áreas docentes. Y a mí me eligió la Psicología Criminal más que yo a ella».

«Se puede tener un trastorno antisocial de la personalidad y no delinquir»

-¿Y qué tal?

-«Pues muy bien. Mis alumnos son nuevos, de primero de Criminología, y vienen fascinados... por la Criminología, no por el crimen».

Sara introduce la precisión porque es consciente de que los asesinos en serie se han convertido en países como Estados Unidos en figuras públicas que cuentan con sus propios clubs de fans, pero ella sabe que no hay nada bello ni atractivo en esos depredadores. Son desalmados con mentes sombrías como un páramo yermo.

Haciendo la salvedad de que su conocimiento del caso no es científico y sólo se basa en lo que ha leído y ha visto en los medios de comunicación, la docente habla en esta entrevista de Ana Julia Quezada, la mujer que confesó haber acabado con la vida del pequeño Gabriel Cruz, un suceso que ha generado una convulsión social y un tsunami de emociones.

«Hay perfiles psicópaticos en el mundo de las altas finanzas»

-¿Qué es lo que más le sorprendió del caso de Ana Julia Quezada y su víctima, el infortunado Gabriel Cruz?

-Es un caso que nos ha conmocionado a todos. A lo largo de doce días estuvimos viendo a esta mujer con una especie de madre doliente y de compañera amantísima de su pareja... Y eso produce un choque: ¿Cómo es posible que una persona pueda ocultar durante tanto tiempo un hecho tan grave?

-¿Cómo es posible?

-Aquí tiene que haber un patrón de personalidad específico caracterizado prioritariamente por la falta de empatía. Cuando uno no es capaz de asumir o de tener los sentimientos de otro, nada te afecta. A los que no tenemos ese déficit, nos cuesta mucho entenderlo. Y nos causa un shock.

-Esa ausencia de sentimientos es propia de los psicópatas, ¿cierto?

«Sólo el 15% de los actos violentos son cometidos por mujeres»

-Sí, es característico de lo que llamamos trastorno antisocial de la personalidad. Según la entrevista de la clasificación de las psicopatías revisada, que es de Hare, hay hasta veinte características. Entre las más destacadas estarían la locuacidad, el encanto superficial, la tendencia al aburrimiento, la mentira patológica, la baja empatía, la falta de remordimientos y de culpa. Distinguen el bien del mal, no son enfermos mentales, pero no sufren por las consecuencias que puedan generar en la vida de otras personas. Además, nunca llegan a entregarse emocionalmente a otra persona, son muy egocéntricos: sólo están centrados en sí mismos y en conseguir su propio beneficio sin importarles lo que les pase a los demás. También tienen un estilo de vida parásito: intentan aprovecharse de los demás para obtener éxito y comodidad.

-¿Es significativo el hecho de que la autora de un asesinato sea una mujer? Añade quizá una dosis mayor de perplejidad, ¿no?

-Sí, porque, según los estudios, solo el 15% de los actos violentos son cometidos por mujeres. El 85% restante son cometidos por varones. Fíjate qué diferencia.

-Está claro que ellas matan menos, pero, ¿cómo matan?

-Sí, matan mucho menos, pero son más calculadoras. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no podemos coger el perfil del asesino en serie varón, que es el que más se ha estudiado, y trasladarlo a las mujeres. Las mujeres actúan de forma diferente. Tienen más serenidad a la hora de cometer un crimen. Son más frías y toman más precauciones. Había un estudio en Estados Unidos que decía que las asesinas en serie tardan ocho años en ser descubiertas y los asesinos varones, cuatro. Las mujeres son más precisas, más metódicas y hacen un 'trabajo' más limpio. Su modus operandi es más discreto, porque utilizan como técnica principal el envenenamiento.

-¿Todos los psicópatas matan?

-Realmente, la prevalencia de los trastornos de personalidad no es tan alta. Y, además, muchos de ellos no cometen crímenes. Se puede tener un trastorno antisocial de la personalidad y no llevar una vida delictiva. Hay muchos altos ejecutivos, gente importante que escala y tiene posiciones sociales muy elevadas, que tienen este patrón de personalidad que los lleva a primar su propio interés por encima de cualquier necesidad de los otros. Pasan por encima de los demás para escalar y no les importa. Hay perfiles psicopáticos en el mundo de las altas finanzas.

-Los asesinos en serie forman parte ya del folclore de Estados Unidos. Algunos de los más terribles tienen miles de seguidoras -la mayoría son hombres -que los idolatran, ¿por qué?

-Bueno, puede haber distintos factores. Puede tratarse de una parafilia llamada hibristofilia, que consiste en sentir una atracción física y emocional que lleva a querer tener relaciones íntimas con criminales. También hay otra hipótesis, más de índole cultural, que es el ideal romántico del amor imposible. Ver a una persona que ha cometido un crimen atroz como un ser cruel y poderoso al que ellas podrían cambiar si estuvieran con él. Los justifican y los ven como víctimas. Luego hay otras personas que sienten una dependencia tóxica de este tipo de perfiles. Y ya desde un punto de vista general, las personas somos como morbosas ante los hechos macabros. Nos dan miedo, pero no podemos quitar la mirada. Eso sí, sin ser parte protagonista de la acción, siempre desde la seguridad y la tranquilidad del hogar.

-¿Cualquiera puede matar?

-No, la mayoría no es capaz de matar. Cuando los asesinos salen de la cárcel, las víctimas no van contra ellos. Ha habido algún caso, pero es muy excepcional. Solo hay un supuesto en el quizá cualquier podría matar: en una situación en que nuestra vida o la de un ser querido corriese peligro, real o percibido. Ahí nos podría empujar a matar al instinto primario de supervivencia.