«Las máquinas estarán, pero las personas siempre van a tener trabajo» Omar Hatamleh, de la NASA, ha hablado sobre innovación en la Facultad de Ciencias. / RAMÓN L. PÉREZ El ingeniero granadino de la NASA, Omar Hatamleh, sostiene que la inteligencia artificial «va a ser la que tenga un mayor impacto» en el futuro ANDREA G. PARRA GRANADA Martes, 22 mayo 2018, 01:17

La eterna pregunta de si en un futuro las máquinas ganarán la partida a las personas en el mercado laboral. ¿Las eliminarán? Se fantasea una y otra vez con esa posibilidad. En algunas películas se hacen algunos experimentos. El ingeniero de la NASA Omar Hatamleh, granadino de nacimiento, que este lunes impartió la conferencia 'Un futuro con innovación', no tiene dudas y es rotundo al decir que no. «Las personas siempre van a tener trabajo. De eso, ninguna duda. El problema es que vamos a tener muchísimas personas y menos trabajo que se haga por la gente. Va a haber una cantidad grandísima de personas que no va a tener que aportar porque no se puede competir con la tecnología. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, cuál va a ser la economía del futuro? Eso es lo que tenemos que plantear ahora porque si no va a ser un problema», argumentó.

Este granadino de nacimiento, aunque a los pocos años se fue, es ahora director ejecutivo del Programa de Estudios Espaciales de la Universidad Internacional del Espacio (ISU). Antes de su rol en ISU, Hatamleh era el director de innovación e ingeniería en la NASA. Previamente, ejerció como científico asociado en NASA ARC, responsable de identificar áreas nuevas y prometedoras de investigación científica y tecnologías de apoyo que se pueden integrar a las capacidades del Centro. Estudió cuatro carreras.

Hatamleh explicó que lo más determinante en el futuro será la inteligencia artificial, que va a ser la que tenga un mayor impacto en todo. «Va a ser completamente fundamental, va a cambiar todo radicalmente en todos los trabajos y va a tener ventajas y desventajas como cualquier otra tecnología. Va a haber, además, más tecnologías como, por ejemplo, la impresora en tres dimensiones, los drones, la robótica, los coches sin conductor... que van a influir», especificó.

Hatamleh disertó sobre cómo esa tecnología de impresora en tres dimensiones o los coches sin conductor se implementarán, crearán esos productos, y además van a estar en muchas otras áreas como la comida, medicina, vestir... «En todos esos temas va a estar involucrada completamente», añadió.

En lo relativo a los coches sin conductor Hatamleh expuso que tendrán su incidencia en sectores como la ética, en el ambiente, en el tráfico, en la productividad... Sostuvo que en quince o veinte años los coches sin conductor «serán mayoría». No obstante, advirtió que el problema no será solo tecnológico, ya que influirán otras cuestiones como la anchura de las calles, afluencia de tráfico... para que se haga correctamente el sistema y funcione bien. «Sería un cambio muy grande», valoró.

En la carrera tecnológica podrán estar todos los países que quieran contribuir y lo podrán hacer, según este especialista, desde diferentes parcelas. «Todos los países aportan cosas diferentes. Aunque un país no tenga capacidad de lanzar cohetes al espacio, puede tener capacidad de programadores, de robótica, de electrónica y todas esas áreas se pueden meter en el sistema aeroespacial. Este año vamos a llegar a casi 400 billones de dólares y quien no esté trabajando en esa área va a perder, una cantidad grandísima, de la economía. Entonces, muchos países lo que están haciendo es abrir oficinas del espacio, agentes del espacio, para que se puedan meter en esa área, aunque no sea concretamente dedicados a crear cohetes..., pero sí que puedan aportar a ese sistema», relata Hatamleh, que ayer tuvo entre el público a muchos estudiantes y también a algunos familiares, entre ellos a su esposa y a unos tíos.

Marte

En lo que respecta a las expediciones-misiones a otros planetas, los vuelos interplanetarios, dijo que el plan es que se lleven a cabo. «Los fondos ahora se han destinado a producir el sistema nuevo que nos va a llevar a Marte o a otros planetas del futuro. Poco a poco se va desarrollando y se va a hacer la siguiente fase. Nosotros nos vamos a concentrar en irnos a los planetas lejanos. Va a cambiar mucho todo», disertó este ingeniero de la NASA que cuenta con cuatro títulos de ingeniería, habla cuatro idiomas y ha sido conferencista invitado en múltiples eventos nacionales e internacionales.

A los universitarios que este lunes escucharon su conferencia en el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad granadina les habló, además, de que el futuro está en las carreras de ciencias y tecnología. Asimismo, argumentó que el sistema se sustentará en el aprendizaje continuo porque en poco tiempo cambia todo mucho. Apuntó que las tecnologías con un mayor impacto serán la robótica, big data, drones o artificial intelligence, entre otras.

Omar Hatamleh acumula dos décadas de experiencia en la industria aeroespacial y ha publicado más de 33 artículos en revistas internacionales. La Universidad granadina, a través del Centro Mediterráneo, ha sido la que ha organizado esta actividad divulgativa.