Informática y 'Teleco', dos titulaciones con trabajo asegurado

ANDREA G. PARRA GRANADA Jueves, 7 junio 2018, 18:03

Los estudiantes que a la hora de elegir carrera en la Universidad tengan en cuenta las salidas laborales deberán mirar muy de cerca las ingenierías. Todos los informes indican que la ocupación entre los graduados de estas titulaciones es muy buena. En la Universidad de Granada (UGR), el director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Joaquín Fernández-Valdivia, lo corrobora con datos. «Tenemos una tasa de empleo del 100%. No solo no hay ahora paro sino que no lo habrá en el futuro. La demanda de ingenieros TIC crecerá enormemente en los próximos años. Harán falta decenas de miles de ellos en España y centenares de miles en toda Europa. El siglo XXI es el siglo de la tecnología, que está presente en todos los ámbitos, y las oportunidades de trabajo para nuestros ingenieros vendrán de todos los sectores empresariales. Es el mejor momento laboral sin duda para nuestros ingenieros», detalla el responsable universitario. La tendencia es cada vez más positiva. No hay debilidad.

Las otras titulaciones que se hallan, en los últimos informes, en situaciones destacadas son Ingeniería Electrónica y Medicina, que se estudian también en la Universidad granadina. Hay otras, como Aeronáutica o Industrial, que no se pueden cursar en Granada y que presentan buenos índices de inserción laboral. La administración y gestión de empresas también suelen tener buenos datos de inserción. En el caso de los dobles grados, los que se han puesto nuevos, esperan que las salidas laborales también sean muy positivas.

236 son las chicas matriculadas en Informática sobre un total de 1558, es decir, algo más de un 15%. 89 son las alumnas de Telecomunicaciones, un 20% del total de 460 matriculados

En las próximas semanas, la Universidad granadina, según adelanta el director de la Unidad de Orientación Profesional y Empleabilidad, el profesor Antonio Delgado Padial, dará a conocer el nuevo informe de situación laboral de sus egresados. Este año se estrenará una plataforma de gestión estadística para poder consultar los datos cruzados con cualquier combinación de variables.

Todas estas variantes las podrán tener en cuenta los estudiantes que a partir de la semana que viene, días 12, 13 y 14, se presenten a la selectividad y en julio deberán decidir, si aprueban los exámenes, qué carrera eligen de acuerdo, además, con sus notas.

Este año, desde centros de la UGR, como es el caso de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, se apostará por aumentar el número de alumnas en estos estudios. «La relación y los desafíos entre la mujer y el mundo de la tecnología están cambiando y han ido aumentando, pero la diferencia en presencia de mujeres en estudios técnicos, científicos y de investigadoras en las ingenierías aún sigue siendo notoria, en comparación con la de los hombres. De ahí la importancia que tiene estimular a las estudiantes de secundaria para que se acerquen a las nuevas tecnologías y estudien alguna de las Ingenierías TICs, que entre otras cosas llevan en su ADN el aportar a quienes las estudian un gran futuro profesional tanto a nivel nacional como internacional», defiende Fernández-Valdivia. En escuelas y facultades relacionadas con la construcción, en este caso con otras perspectivas, pero con esperanza de mejora, también buscan más alumnas.

Bajos porcentajes

En España, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, menos del 20% de los matriculados en grados de Ingeniería Informática o de Telecomunicaciones son mujeres. Este curso, en la escuela granadina en el grado en Informática hay 1.558 matriculados y 236, chicas (algo más del 15%) y en 'Teleco' hay 460 matriculados y 89, chicas (casi el 20%).

«En la Escuela de Informática y Telecomunicaciones estamos convencidos de que hay que cerrar la brecha de género en las TIC», apunta el director, a la vez que señala algunos argumentos como que las mujeres «pueden perder oportunidades para influir en una sociedad en crecimiento tecnológico continuo» o que «el futuro en la tecnología no se puede construir sin las mujeres». Así, desde este centro del campus de Aynadamar se subraya que quieren «transmitir el mensaje de que nuestro país necesita como nunca jóvenes ingenieras e ingenieros sin distinción de género que tengan ganas de cambiar el mundo».

Por otra parte, un año más han organizado el Campus Tecnológico para chicas, que se celebrará del 2 al 13 de julio, dos semanas de proyectos en las que descubrirán diferentes aspectos de la programación, la electrónica y muchas más cosas. Este año trabajará en varios proyectos diseñados por las monitoras del campus. Habrá un huerto urbano automatizado en el que la base será realizar un prototipo completo de un huerto urbano que se va a automatizar, proveeremos a las chicas en el campus, del hardware, los sensores y todo el material y software necesario para que puedan llevar a cabo el proyecto.

Coche autónomo

Otro de los trabajos girará en torno a un coche autónomo, que consiste en montar un prototipo de coche, que se mueve gracias a un circuito que diseñarán las participantes siguiendo una carretera que pintarán previamente. A este se suma un robot equilibrista, que trata de construir un pequeño robot con tan sólo dos ruedas que logre mantener el equilibrio gracias al método de resolución del clásico problema de péndulo invertido.

Además, trabajarán en una máquina escritora, que consiste en crear una plataforma móvil que sujeta un bolígrafo en su extremo y que con su movimiento consigue dibujar en una superficie lo que se quiera. «En este proyecto fomentamos el uso de componentes reutilizables de aparatos electrónicos que se pueden encontrar en casa y el uso de programas de software libre», especifican. Y el último es una mascota virtual con la idea de que desarrollen un pequeño muñeco (que deberán diseñar también), que interactúe con el entorno, respondiendo a estímulos de un ser humano.