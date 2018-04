Se inauguran en el PTS dos exposiciones de Miguel Scheroff y Katarzyna Pacholik En las salas de exposiciones alta y baja, respectivamente, del Parque Tecnológico de la Salud (PTS, Avda. de la Ilustración, 80) el jueves, 12 de abril de 2018, a las 20 h R. I. GRANADA Miércoles, 11 abril 2018, 13:01

Dos exposiciones de los artistas Miguel Scheroff y Katarzyna Pacholik: «Víscera animal» (sala alta) y «El último bosque» (sala baja) se inaugurarán en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS, Avda. de la Ilustración, 80) el jueves, 12 de abril de 2018, a las 20 horas, organizadas por el Aula de Artes Visuales de La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UGR.

'Víscera animal'

Según Regina Pérez Castillo (contratos predoctorales, Departamento de Historia del Arte) el jiennense Miguel Scheroff (Navas de Tolosa, 1988), presenta «una muestra compuesta por piezas pictóricas que van desde sus inicios como artista hasta la actualidad. En `Víscera animal´ Miguel Scheroff reflexiona sobre la naturaleza del ser humano generando múltiples paralelismos entre este y otros animales como el perro, el caballo o el buitre, enfrentando de este modo las dos facetas del individuo: el constructo social regido por normas externas y la faceta más pasional guiada por el impulso y la lucha entre la vida y la muerte. Sus pinturas tienden a plasmar esa doble vertiente, consiguiendo situar al espectador al borde de la contradicción».

'El último bosque'

La arquitecta y artista polaca Katarzyna Pacholik es grado en Bellas Artes en la Universidad de Granada y alumna de máster de Producción Artística en la Universidad de Málaga.

Dicen de esta exposición los responsables: «Hoy en día estamos condicionados por la globalización, el consumismo y las nuevas tecnologías y esta situación ha cambiado drásticamente nuestra percepción del tiempo y del espacio. El tiempo parece correr cada vez más de prisa y parece dejarnos siempre sin tiempo. Según Byung-Chul Han este sentimiento se lo debemos a la atomización del tiempo. Como dice el autor, hoy en día experimentamos una discontinuidad del tiempo, que se nos presenta como picos de actualidad, puntos únicos del presente no conectados entre sí, picos que no crean una unidad continua.

Este concepto se asemeja a la llamada vida líquida de Zygmunt Bauman, donde el filósofo describe el mundo reinado por la interrupción, incoherencia y ruptura. Según Bauman, nuestra línea temporal no tiene flecha, es decir el tiempo no va encaminado hacía ningún lugar y por lo tanto no tiene conclusión y no estructura nuestras vidas. Han describe un mundo donde cada instante es igual al otro y no existe un rumbo que de sentido y significación a la vida. Cuando cada momento es igual al otro ninguno es importante ni decisivo. Ninguno es definitivo. Cuando ya no es posible determinar qué tiene importancia, todo pierde importancia».

Ambas muestras pueden visitarse de lunes a viernes, de 11 a 14 h y de 17:30 a 20:30 horas. Los sábados y domingos, cerrado.