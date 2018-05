Homenaje a escritoras gallegas en la Facultad de Filosofía y Letras Con la exposición 'Mujeres en las letras gallegas', en la Biblioteca R. I. GRANADA Viernes, 4 mayo 2018, 14:00

El «Día das Letras Galegas» se lleva celebrando dentro y fuera de Galicia desde 1963, fecha en la que se cumplían 100 años de la publicación de «Cantares Gallegos» de Rosalía de Castro, obra que inauguraría el llamado Rexurdimento, y por lo tanto, el movimiento de dignificación de la lengua gallega.

Cada año se homenajea a una figura que haya tenido especial relevancia dentro de la cultura gallega, ayudando a su estudio y difusión. «La desproporción entre el número de hombres y mujeres que han recibido este homenaje, cuatro mujeres frente a cincuenta hombres, nos hace reivindicar este año el papel femenino en la Letras Galegas, recordando a todas aquellas literatas galardonadas con una exposición de sus obras, ellas son: Rosalía de Castro, Francisca Herrara Garrido, María Mariño y María Victoria Moreno», explica Ana Gallego Cuiñas, vicedecana de Actividades Culturales e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

Según señala Marisa Fernández Lorenzo, profesora visitante, lectora de Galllego en la Universidad de Granada, «este año recordamos con cariño a la profesora y escritora de literatura infantil y juvenil, María Victoria Moreno». Nacida en Cáceres, se trasladó a Galicia y empezó a dar clase en institutos durante el franquismo. En estos años no se permitía la enseñanza de otras lenguas que no fueran el castellano. De todos modos, ella dio clases de gallego después del horario oficial y a partir de la transición empezó a publicar numerosas obras de narrativa infantil. Pero homenajear a una figura femenina no es algo tan común, ya que, en 55 años, solo 4 escritoras han disfrutado de este reconocimiento. Ellas son: Rosalía de Castro (1837-85), Francisca Herrera Garrido (1859-1950), María Mariño (1907-1967), y María Victoria Moreno (1939-2005).

«Con esta exposición de libros en la biblioteca de Filosofía y Letras queremos recordar y tener presente la obra de estas cuatro autoras, y reivindicar el papel femenino en la literatura gallega. Esperamos que esta exposición dé a conocer a los estudiantes las obras de estas 4 escritoras y que en un futuro podamos hablar de un mayor número de mujeres en el Día das Letras Galegas», señala Marisa Fernández.

La exposición se inaugurará el lunes 7 de mayo en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y estará abierta al público durante todo el mes de mayo.